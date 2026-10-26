Squads Eagles vs Mountaineers List a Pro50 Championship 15.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Akram Faraz
bowler
Bennet Brian
batsman
Chibhabha Chamu
all rounder
Bonyongwe Nigel
wicket keeper
Chipara Munashe
batsman
Chiora Tinashe
batsman
Chivanga Tanaka
bowler
Chitumba Clive
all rounder
Dzikiti Talent
bowler
Gopito Baxton
batsman
Ervine Craig
batsman
Gumbie Joylord
wicket keeper
Falao Alex
bowler
Kasuza Kevin
batsman
Hamza Ameer
wicket keeper
Macheke Hendrichs
no information yet
Jaure Keith
bowler
Magodo Spencer
batsman
Kamunhukamwe Tinashe
batsman
Makauyo Tariro
all rounder
Madhevere Wesley
all rounder
Maruma Timycen
batsman
Marumani Tadiwanashe
wicket keeper
Masakadza Shingi
bowler
Masunda Larvet
wicket keeper
Masakadza Wellington
bowler
Maunze Kudzai
batsman
Masara John
bowler
Mufudza Tapiwa
bowler
Masekesa Vincent
bowler
Mugeri Prosper
batsman
Mhlanga Fortune
bowler
Mupfudza Rodney
batsman
Mirza Mohammad Salman
bowler
Mutombodzi Tinotenda
all rounder
Moor Peter
wicket keeper
Mutsamba Travor
all rounder
Muchawaya Tinashe
bowler
Muzondo Owen
bowler
Munyonga Tony
all rounder
Ncube Cunningham
wicket keeper
Myers Dion
batsman
Nenhunzi Tinashe
wicket keeper
Nyauchi Victor
bowler
Ngarava Richard
bowler
Schadendorf Dane
batsman
Parkinson Matt
bowler
Shungu Mashford
all rounder
Roach Romario
no information yet
Tiripano Donald
bowler
Russell Alexander
bowler
Welch Matthew
batsman
Welch Nick
batsman
Zata Munashe
batsman
Match has not started yet