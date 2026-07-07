Squads Somerset vs Gloucestershire List a One-Day Cup 24.07.2026

List a

SOM
SOM
GLO
GLO

Playing

SOM
SOM
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Ahmed Daz

no information yet

Baird James

no information yet

Akhter Zaman

all rounder

Banton Tom

batsman

Ali Anwar

bowler

Campher Curtis

all rounder

Cassell Charlie

no information yet

Davies Steven

wicket keeper

Bracey James

wicket keeper

Charlesworth Ben

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Dent Chris

batsman

Heywood Joe

no information yet

Phillips Glenn

all rounder

Price Tom

batsman

Roelofsen Grant

wicket keeper

Shaw Josh

bowler

Short D'Arcy

all rounder

Smith Tom

bowler

Syed Ahmed

all rounder

Rew James

wicket keeper

Rew Thomas

no information yet

Roberts Kian

no information yet

Smeed Will

batsman

Sodhi Ish

bowler

Wells Ben

wicket keeper

Theedom James

no information yet

Thomas Joshua F

all rounder

Vaughan Archie M

no information yet

Bench

SOM
SOM
GLO
GLO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet