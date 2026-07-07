Squads Somerset vs Gloucestershire List a One-Day Cup 24.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Ahmed Daz
no information yet
Baird James
no information yet
Akhter Zaman
all rounder
Banton Tom
batsman
Ali Anwar
bowler
Campher Curtis
all rounder
Bancroft Cameron
batsman
Cassell Charlie
no information yet
Boorman Thomas
batsman
Davies Steven
wicket keeper
Bracey James
wicket keeper
Dickson Sean
batsman
Charlesworth Ben
all rounder
Goldsworthy Lewis
all rounder
Charlesworth Luke
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
De Lange Marchant
bowler
Harding Jack
bowler
Dent Chris
batsman
Henry Matt
bowler
Goodman Dominic Charles
bowler
Heywood Joe
no information yet
Hammond Miles
batsman
Hildreth James
batsman
Middleton Edward William
all rounder
Hill Finley James
all rounder
Miles Craig
bowler
Khan Sajid
bowler
Payne David
bowler
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Lammonby Tom
batsman
Phillips Joseph Peter
batsman
Langridge JT
bowler
Price Oliver Joseph
all rounder
Leach Jack
bowler
Price Tom
batsman
Meredith Riley
bowler
Roelofsen Grant
wicket keeper
Shaw Josh
bowler
Overton Craig
bowler
Short D'Arcy
all rounder
Pretorius Migael
bowler
Smith Tom
bowler
Renshaw Matthew
batsman
Syed Ahmed
all rounder
Rew James
wicket keeper
Taylor Jack
batsman
Rew Thomas
no information yet
Taylor Matt
bowler
Roberts Kian
no information yet
Tector Harry
batsman
Smeed Will
batsman
van Buuren Graeme
batsman
Sodhi Ish
bowler
Wells Ben
wicket keeper
Theedom James
no information yet
Thomas Joshua F
all rounder
Umeed Andrew
batsman
van der Merwe Roelof
all rounder
Vaughan Archie M
no information yet
Match has not started yet