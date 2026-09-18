Squads Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 18.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dindya Mavendra
bowler
Sadaqat Maaz
all rounder
Haris Mohammad
wicket keeper
Mckenzie Kirk
batsman
Hope Shai
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Hetmyer Shimron
batsman
Carty Keacy
batsman
Sampson Quentin
batsman
Morrison Romaine
wicket keeper
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Khan Hassan
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Russell Andre
all rounder
Pretorius Dwaine
all rounder
Shah Hunain
all rounder
Joseph Shamar
bowler
Lawes Vitel
no information yet
Pierre Khary
all rounder
Tahir Imran
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Alimohamed Ronaldo
bowler
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Ayub Saim
batsman
Hendricks Reeza
batsman
Blades Jediah
no information yet
Jahangir Shayan
wicket keeper
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Khan Usman
batsman
Nabi Mohammad
all rounder
Parris Shaqkere
bowler
Nandu Matthew
batsman
Pittman Kelvin
bowler
Paul Keemo
all rounder
Royal Jeavor
bowler
Permaul Veerasammy
bowler
Smith Odean
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Thorne Isai
all rounder
Van Lange Johnathan
no information yet