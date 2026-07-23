Squads Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 23.07.2026

T20

JAF
JAF
GAL
GAL

Playing

JAF
JAF
GAL
GAL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

JAF
JAF
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Bowes Chad

batsman

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Harper Sam

wicket keeper

Kugathas Mathulan

no information yet

Madushka Nishan

wicket keeper

Maneesha Praveen

no information yet

Koththigoda Yuri

no information yet

Wiese David

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper