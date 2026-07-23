Squads Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 23.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Taskin
bowler
Arachchige Sahan
batsman
Al Hasan Shakib
all rounder
Bowes Chad
batsman
Asalanka Charith
batsman
Croospulle Lasith
batsman
Chawla Piyush
bowler
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Fernando Avishka
batsman
Hales Alex
batsman
Fernando Nuwanidu
batsman
Harper Sam
wicket keeper
Kugathas Mathulan
no information yet
Javed Akif
bowler
Lamichhane Sandeep
bowler
Jayasuriya Prabath
bowler
Madushanka Dilshan
bowler
Kalupahana Dinura
all rounder
Madushka Nishan
wicket keeper
Karunaratne Chamika
all rounder
Maneesha Praveen
no information yet
Khan Zahoor
bowler
Mathews Traveen
bowler
Koththigoda Yuri
no information yet
Mishara Kamil
batsman
Kumara Lahiru
bowler
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Shiraz Mohamed
bowler
Malinga Eshan
bowler
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Nadeeshan Kavindu
bowler
Wiese David
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Williams Lizaad
bowler
Rajapaksa Sadisha
batsman
Zadran Ibrahim
batsman
Seifert Tim
wicket keeper