Squads Jaffna Kings vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 26.07.2026

T20

JAF
JAF
KAN
KAN

Playing

JAF
JAF
KAN
KAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

JAF
JAF
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Kugathas Mathulan

no information yet

Lakshan Muditha

all rounder

Madushka Nishan

wicket keeper

Maneesha Praveen

no information yet

McMullen Brandon

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Sandesh Pawan

all rounder

Shankar Vijay

all rounder

Wiese David

all rounder

Udara Lahiru

wicket keeper