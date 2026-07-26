Squads Jaffna Kings vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 26.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Taskin
bowler
Afridi Shaheen
bowler
Al Hasan Shakib
all rounder
Ali Moeen
all rounder
Asalanka Charith
batsman
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Chawla Piyush
bowler
Atal Sediqullah
batsman
Fernando Avishka
batsman
Fernando Asitha
bowler
Fernando Nuwanidu
batsman
Halambage Vishen
bowler
Kugathas Mathulan
no information yet
Hasaranga Wanindu
all rounder
Lamichhane Sandeep
bowler
Khan Zahir
bowler
Madushanka Dilshan
bowler
Lakshan Muditha
all rounder
Madushka Nishan
wicket keeper
Mathews Angelo
batsman
Maneesha Praveen
no information yet
McMullen Brandon
all rounder
Mathews Traveen
bowler
Perera Kusal
wicket keeper
Mishara Kamil
batsman
Phillips Dale
batsman
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Sandesh Pawan
all rounder
Shiraz Mohamed
bowler
Sanketh Garuka
bowler
Shankar Vijay
all rounder
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Silva Sahan Mihira De
bowler
Wiese David
all rounder
Thushara Nuwan
bowler
Williams Lizaad
bowler
Udara Lahiru
wicket keeper
Zadran Ibrahim
batsman
Wijesundera Isitha
bowler