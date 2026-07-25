Squads Kandy Royals vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 25.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Arachchige Sahan
batsman
Ali Moeen
all rounder
Asalanka Charith
batsman
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Bowes Chad
batsman
Atal Sediqullah
batsman
Croospulle Lasith
batsman
Fernando Asitha
bowler
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Halambage Vishen
bowler
Hales Alex
batsman
Hasaranga Wanindu
all rounder
Harper Sam
wicket keeper
Khan Zahir
bowler
Javed Akif
bowler
Lakshan Muditha
all rounder
Jayasuriya Prabath
bowler
Mathews Angelo
batsman
Kalupahana Dinura
all rounder
McMullen Brandon
all rounder
Karunaratne Chamika
all rounder
Perera Kusal
wicket keeper
Khan Zahoor
bowler
Phillips Dale
batsman
Koththigoda Yuri
no information yet
Sandesh Pawan
all rounder
Kumara Lahiru
bowler
Sanketh Garuka
bowler
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Shankar Vijay
all rounder
Malinga Eshan
bowler
Silva Sahan Mihira De
bowler
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Thushara Nuwan
bowler
Nadeeshan Kavindu
bowler
Udara Lahiru
wicket keeper
Nawaz Mohammad
all rounder
Wijesundera Isitha
bowler
Rajapaksa Bhanuka
batsman