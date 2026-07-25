Squads Kandy Royals vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 25.07.2026

T20

KAN
KAN
GAL
GAL

Playing

KAN
KAN
GAL
GAL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

KAN
KAN
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Ali Moeen

all rounder

Bowes Chad

batsman

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Harper Sam

wicket keeper

Lakshan Muditha

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Koththigoda Yuri

no information yet

Sandesh Pawan

all rounder

Shankar Vijay

all rounder

Udara Lahiru

wicket keeper

Nawaz Mohammad

all rounder