Squads Mi New York vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 10.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmadzai Faisal Khan
all rounder
Baartman Ottniel
bowler
Al Hasan Shakib
all rounder
Breetzke Matthew
wicket keeper
Anderson Corey
all rounder
Desai Ayan
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Gannon Cameron
bowler
Boult Trent
bowler
Hetmyer Shimron
batsman
Chopra Agni
batsman
Jahangir Shayan
wicket keeper
De Kock Quinton
wicket keeper
Jariwala Rahul
wicket keeper
de Villiers AB
wicket keeper
Jayasuriya Shehan
all rounder
Gayle Chris
batsman
Lumba Sharad
batsman
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Nayak Sujit
batsman
Kenjige Nosthush
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Kohli Virat
batsman
Robinson Tim
batsman
Luus Tristan
bowler
Sangha Tanveer
bowler
Patel Monank
wicket keeper
Seifert Tim
wicket keeper
Patel Sunny
batsman
Shanaka Dasun
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Sheikh Ali
all rounder
Pollard Kieron
all rounder
Singh Harmeet
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Singh Jessy
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Stoinis Marcus
all rounder
Root Joe
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Singh Kunwarjeet
no information yet
Singh Tajinder
all rounder
Ugarkar Rushil
all rounder
Williamson Kane
batsman
Match has not started yet