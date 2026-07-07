Squads Mi New York vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 10.07.2026

T20

New York, NY

NEW
NEW
SEA
SEA

Playing

NEW
NEW
SEA
SEA
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Anderson Corey

all rounder

Desai Ayan

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Jahangir Shayan

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Jariwala Rahul

wicket keeper

de Villiers AB

wicket keeper

Patel Monank

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Shanaka Dasun

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Sheikh Ali

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Rickelton Ryan

wicket keeper

Stoinis Marcus

all rounder

Root Joe

batsman

Shepherd Romario

all rounder

Singh Kunwarjeet

no information yet

Singh Tajinder

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

Bench

NEW
NEW
SEA
SEA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet