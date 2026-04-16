Squads Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz T20 Pakistan Super League 16.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sadaqat Maaz
all rounder
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Labuschagne Marnus
batsman
Khawaja Usman
batsman
Ayub Saim
batsman
Khan Yasir
batsman
Khan Usman
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Perera Kusal
wicket keeper
Billings Sam
wicket keeper
Maxwell Glenn
all rounder
Fazal Abdullah
no information yet
Khan Irfan
batsman
Masood Saad
all rounder
Khan Hassan
bowler
Khan Mubasir
no information yet
Mehmood Asif
bowler
Afridi Asif
all rounder
Shah Hunain
all rounder
Sears Ben
bowler
Ali Mohammad
bowler
Amir Mohammad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Saad
batsman
Ali Fawad
no information yet
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Butt Amad
all rounder
Azam Hammad
all rounder
Evans Laurie
batsman
Baartman Ottniel
bowler
Forrester Dian
all rounder
Hussain Ahmed
bowler
Fraser-McGurk Jake
batsman
Jahangir Shayan
wicket keeper
Ghulam Kamran
all rounder
Javed Akif
bowler
Hossain Rishad
bowler
Khan Sharjeel
batsman
Khan Mohammad Amir
bowler
Mehmood Rizwan
bowler
Khan Shahzaib
no information yet
Meredith Riley
bowler
Khan Zaman
bowler