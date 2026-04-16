Squads Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz T20 Pakistan Super League 16.04.2026

T20

HYD
HYD

123

RAW
RAW

121

Playing

HYD
HYD
RAW
RAW
First TeamSecond Team
Sadaqat Maaz

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Ayub Saim

batsman

Khan Yasir

batsman

Khan Usman

batsman

Mitchell Daryl

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Fazal Abdullah

no information yet

Khan Irfan

batsman

Masood Saad

all rounder

Khan Mubasir

no information yet

Afridi Asif

all rounder

Shah Hunain

all rounder

Sears Ben

bowler

Bench

HYD
HYD
RAW
RAW
First TeamSecond Team
Ali Saad

batsman

Ali Fawad

no information yet

Butt Amad

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Forrester Dian

all rounder

Jahangir Shayan

wicket keeper

Ghulam Kamran

all rounder

Khan Shahzaib

no information yet