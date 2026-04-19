Squads Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 19.04.2026

T20

PZA
PZA

255

QGL
QGL

137

Playing

PZA
PZA
QGL
QGL
First TeamSecond Team
Haris Mohammad

wicket keeper

Azam Babar

batsman

Mendis Kusal

wicket keeper

Hardie Aaron

all rounder

Nawaz Hasan

no information yet

Yousaf Farhan

wicket keeper

Chandimal Dinesh

wicket keeper

Ahmed Iftikhar

all rounder

Jacobs Bevon

no information yet

Khan Jahandad

no information yet

Khan Saqib

no information yet

Raza Ali

no information yet

Muqeem Sufiyan

no information yet

Tariq Usman

no information yet

Jamal Aamir

all rounder

Bench

PZA
PZA
QGL
QGL
First TeamSecond Team
Akram Wasim

all rounder

Dahani Shahnawaz

no information yet

Bhatti Kashif

all rounder

Curran Tom

all rounder

Guidugli Ben

no information yet

Hampton Brett

all rounder

Harper Sam

wicket keeper

Subhan Abdul

no information yet

Khan Bismillah

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper