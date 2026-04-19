Squads Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 19.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Haris Mohammad
wicket keeper
Hussain Shamyl
batsman
Azam Babar
batsman
Shakeel Saud
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Rossouw Rilee
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Nawaz Hasan
no information yet
Yousaf Farhan
wicket keeper
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Ahmed Iftikhar
all rounder
Jacobs Bevon
no information yet
Bracewell Michael
all rounder
Khan Jahandad
no information yet
Samad Abdul
batsman
Khan Saqib
no information yet
Raza Ali
no information yet
Joseph Alzarri
bowler
Basit Ali Mohammad
batsman
Ahmed Abrar
bowler
Muqeem Sufiyan
no information yet
Tariq Usman
no information yet
Muqeem Sufiyan
bowler
Jamal Aamir
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Kashif
bowler
Akram Faisal
bowler
Baig Mirza Tahir
batsman
Akram Wasim
all rounder
Dahani Shahnawaz
no information yet
Bhatti Kashif
all rounder
Islam Shoriful
bowler
Curran Tom
all rounder
Mills Tymal
bowler
Guidugli Ben
no information yet
Rana Nahid
bowler
Hampton Brett
all rounder
Shahzad Khurram
bowler
Harper Sam
wicket keeper
Subhan Abdul
no information yet
Johnson Spencer
bowler
Usman Khalid
batsman
Khan Bismillah
wicket keeper
Vince James
batsman
McDermott Ben
wicket keeper