Squads Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 19.04.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Abrar
bowler
Ali Mohammad
bowler
Akram Faisal
bowler
Ali Saad
batsman
Akram Wasim
all rounder
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Curran Tom
all rounder
Ayub Saim
batsman
Hampton Brett
all rounder
Azam Hammad
all rounder
Harper Sam
wicket keeper
Baartman Ottniel
bowler
Hussain Shamyl
batsman
Hussain Ahmed
bowler
Jacobs Bevon
no information yet
Jahangir Shayan
wicket keeper
Johnson Spencer
bowler
Javed Akif
bowler
Khan Bismillah
wicket keeper
Khan Hassan
bowler
Khan Jahandad
no information yet
Khan Irfan
batsman
Khan Saqib
no information yet
Khan Sharjeel
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Khan Usman
batsman
Minhas Arafat
all rounder
Labuschagne Marnus
batsman
Nafay Khawaja Muhammad
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Nawaz Hasan
no information yet
Mehmood Asif
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Mehmood Rizwan
bowler
Shakeel Saud
batsman
Meredith Riley
bowler
Tariq Usman
batsman
Perera Kusal
wicket keeper
Zaib Khan
no information yet
Sadaqat Maaz
all rounder