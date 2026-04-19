Squads Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 19.04.2026

T20

QGL
QGL
HYD
HYD

Playing

QGL
QGL
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

QGL
QGL
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Ali Saad

batsman

Akram Wasim

all rounder

Curran Tom

all rounder

Ayub Saim

batsman

Hampton Brett

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Harper Sam

wicket keeper

Jacobs Bevon

no information yet

Jahangir Shayan

wicket keeper

Khan Bismillah

wicket keeper

Khan Jahandad

no information yet

Khan Irfan

batsman

Khan Saqib

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Khan Usman

batsman

Minhas Arafat

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Nawaz Hasan

no information yet

Perera Kusal

wicket keeper

Zaib Khan

no information yet

Sadaqat Maaz

all rounder