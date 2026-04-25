Match details Quetta Gladiators vs Karachi Kings T20 Pakistan Super League 25.04.2026

T20

QGL
QGL

195

KKI
KKI

199

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:Karachi Kings won the toss and opt to bat
Time:Saturday, April 25, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Quetta Gladiators Squad

PlayersHussain Shamyl, Shakeel Saud, Rossouw Rilee, Nawaz Hasan, Nafay Khawaja Muhammad, Chandimal Dinesh, Khan Jahandad, Ahmed Khalil, Joseph Alzarri, Ahmed Abrar, Tariq Usman
BenchAkram Faisal, Akram Wasim, Bhatti Kashif, Curran Tom, Guidugli Ben, Hampton Brett, Harper Sam, Jacobs Bevon, Johnson Spencer, Khan Bismillah, Khan Saqib, McDermott Ben, Minhas Arafat, Tariq Usman, Zaib Khan

Karachi Kings Squad

PlayersWarner David, Roy Jason, Hendricks Reeza, Salman Agha, Khan Azam, Ali Moeen, Shah Khushdil, Afridi Muhammad Abbas, Ali Hasan, Mahmood Zahid
BenchAziz Shahid, Baig Saad, Charles Johnson, Hamza Mir, Hamza Mohammad, Ihsanullah, Ilyas Aqib, Muhammad Waseem, Tanvir Khuzaima Bin, Ullah Rizwan, Zampa Adam

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet