Squads Quetta Gladiators vs Karachi Kings T20 Pakistan Super League 25.04.2026

T20

QGL
QGL

195

KKI
KKI

199

Playing

QGL
QGL
KKI
KKI
First TeamSecond Team
Roy Jason

batsman

Nawaz Hasan

no information yet

Salman Agha

all rounder

Khan Azam

wicket keeper

Chandimal Dinesh

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Khan Jahandad

no information yet

Shah Khushdil

all rounder

Ahmed Khalil

no information yet

Ali Hasan

bowler

Tariq Usman

no information yet

Bench

QGL
QGL
KKI
KKI
First TeamSecond Team
Aziz Shahid

all rounder

Akram Wasim

all rounder

Baig Saad

batsman

Bhatti Kashif

all rounder

Curran Tom

all rounder

Hamza Mir

bowler

Guidugli Ben

no information yet

Hamza Mohammad

no information yet

Hampton Brett

all rounder

Harper Sam

wicket keeper

Ilyas Aqib

batsman

Jacobs Bevon

no information yet

Khan Bismillah

wicket keeper

Ullah Rizwan

no information yet

Khan Saqib

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Minhas Arafat

all rounder

Zaib Khan

no information yet