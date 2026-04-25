Squads Quetta Gladiators vs Karachi Kings T20 Pakistan Super League 25.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hussain Shamyl
batsman
Warner David
batsman
Shakeel Saud
batsman
Roy Jason
batsman
Rossouw Rilee
batsman
Hendricks Reeza
batsman
Nawaz Hasan
no information yet
Salman Agha
all rounder
Nafay Khawaja Muhammad
batsman
Khan Azam
wicket keeper
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Ali Moeen
all rounder
Khan Jahandad
no information yet
Shah Khushdil
all rounder
Ahmed Khalil
no information yet
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Joseph Alzarri
bowler
Ali Hasan
bowler
Ahmed Abrar
bowler
Mahmood Zahid
bowler
Tariq Usman
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Akram Faisal
bowler
Aziz Shahid
all rounder
Akram Wasim
all rounder
Baig Saad
batsman
Bhatti Kashif
all rounder
Charles Johnson
batsman
Curran Tom
all rounder
Hamza Mir
bowler
Guidugli Ben
no information yet
Hamza Mohammad
no information yet
Hampton Brett
all rounder
Ihsanullah
bowler
Harper Sam
wicket keeper
Ilyas Aqib
batsman
Jacobs Bevon
no information yet
Muhammad Waseem
batsman
Johnson Spencer
bowler
Tanvir Khuzaima Bin
bowler
Khan Bismillah
wicket keeper
Ullah Rizwan
no information yet
Khan Saqib
no information yet
Zampa Adam
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Minhas Arafat
all rounder
Tariq Usman
batsman
Zaib Khan
no information yet