Squads Karnataka vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

KAR
KAR
UTP
UTP

Playing

KAR
KAR
UTP
UTP
First TeamSecond Team
Bhandage Manoj

all rounder

Jurel Dhruv

wicket keeper

Chethan LR

wicket keeper

Hegde Shubhang

all rounder

Jose Nikin

batsman

Koushik V

bowler

Sharma Karan

all rounder

L Manvanth Kumar

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Rahul KL

batsman

Yadav Prince

all rounder

Shrijith KL

wicket keeper

Sisodia Luvnith

wicket keeper

Venkatesh M

no information yet

Bench

KAR
KAR
UTP
UTP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet