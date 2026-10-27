Squads Karnataka vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Chikara Swastik
batsman
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Dayal Yash
bowler
Bhandage Manoj
all rounder
Dhankar Jasmer
bowler
Bhatia Pranav
bowler
Goswami Abhishek
batsman
Bopana Rishi
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
Chethan LR
wicket keeper
Kaushik Madhav
batsman
Dubey Praveen
bowler
Khan Mohsin
bowler
Gowtham Krishnappa
all rounder
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Hegde Shubhang
all rounder
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Jose Nikin
batsman
Rana Nitish
batsman
Kaverappa Vidwath
bowler
Rizvi Sameer
batsman
Koushik V
bowler
Sharma Karan
all rounder
Krishna Prasidh
bowler
Singh Rinku
batsman
L Manvanth Kumar
all rounder
Singh Shiva
bowler
Manohar Abhinav
batsman
Tyagi Kartik
bowler
Padikkal Devdutt
batsman
Veer Prashant
all rounder
Pandey Manish
batsman
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Rahul KL
batsman
Yadav Prince
all rounder
Samarth Ravikumar
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Sisodia Luvnith
wicket keeper
Suchith Jagadeesha
bowler
Venkatesh M
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Vyshak Vijaykumar
bowler
Match has not started yet