Squads Kent vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 26.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Finch Harry
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Bell-Drummond Daniel
batsman
Munsey George
batsman
Crawley Zak
batsman
Haynes Jack
batsman
Billings Sam
wicket keeper
McCann Freddie
batsman
Denly Joe
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Linde George
all rounder
Stewart Grant
all rounder
Howell Benny
all rounder
Lintott Jacob
bowler
Patterson-White Liam
bowler
Dudgeon Keith
bowler
Stone Olly
bowler
Milnes Matt
bowler
Amir Mohammad
bowler
Klaassen Fred
bowler
Ali Mohammad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Evison Joey
all rounder
Ahmed Farhan
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Duckett Ben
wicket keeper
Muyeye Tawanda
batsman
Henry Hayes James Philip
bowler
Parkinson Matt
bowler
James Lyndon
all rounder
Rogers Tom
bowler
Martindale Ben
batsman