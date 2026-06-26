Squads Kent vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 26.06.2026

T20

St Lawrence Ground

KEN
KEN

184

NOT
NOT

187

Playing

KEN
KEN
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Clarke Joe

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Denly Joe

batsman

Moores Tom

wicket keeper

Linde George

all rounder

Stewart Grant

all rounder

Howell Benny

all rounder

Bench

KEN
KEN
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Evison Joey

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Duckett Ben

wicket keeper

James Lyndon

all rounder