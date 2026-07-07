Squads Nottinghamshire vs Leicestershire T20 T20 Blast 10.07.2026

T20

NOT
NOT
LEI
LEI

Playing

NOT
NOT
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Cox Ben

wicket keeper

Clarke Joe

wicket keeper

Davey Josh

all rounder

Duckett Ben

wicket keeper

Green Alex M

no information yet

Green Ben

all rounder

Howell Benny

all rounder

Holland Ian

all rounder

James Lyndon

all rounder

Hull Josh

bowler

Moores Tom

wicket keeper

Mike Ben

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Pocklington Joe

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Bench

NOT
NOT
LEI
LEI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet