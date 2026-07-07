Squads Nottinghamshire vs Leicestershire T20 T20 Blast 10.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Farhan
bowler
Budinger SG
batsman
Ali Mohammad
bowler
Cox Ben
wicket keeper
Clarke Joe
wicket keeper
Davey Josh
all rounder
Duckett Ben
wicket keeper
Eskinazi Stevie
batsman
Haynes Jack
batsman
Green Alex M
no information yet
Henry Hayes James Philip
bowler
Green Ben
all rounder
Howell Benny
all rounder
Holland Ian
all rounder
James Lyndon
all rounder
Hull Josh
bowler
Martindale Ben
batsman
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Mike Ben
all rounder
Munsey George
batsman
Patel Rishi
batsman
Pennington Dillon
bowler
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Pocklington Joe
no information yet
Trevaskis Liam
bowler
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Turner Ashton
batsman
Stone Olly
bowler
Match has not started yet