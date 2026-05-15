Archie George Bailey

Archie George Bailey

Full name:Archie George Bailey
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Durham

Archie George Bailey Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

One-Day Cup

County Ground

DER

DER

256

DUR

DUR

257

ResultDurham vs Sussex

Durham vs Sussex

One-Day Cup

Riverside Ground

DUR

DUR

352

SUS

SUS

280

ResultDurham vs Glamorgan

Durham vs Glamorgan

One-Day Cup

Riverside Ground

DUR

DUR

328

GLA

GLA

326

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

One-Day Cup

Clifton Park Ground

YOR

YOR

167

DUR

DUR

165

ResultHampshire vs Durham

Hampshire vs Durham

One-Day Cup

The Rose Bowl

HAM

HAM

246

DUR

DUR

249

LiveDurham vs Middlesex

Durham vs Middlesex

One-Day Cup

Roseworth Terrace

DUR

DUR

303

MID

MID

UpcomingDurham vs Essex

Durham vs Essex

One-Day Cup

Feethams Cricket Ground

DUR

DUR

ESS

ESS

Another Players

Wood, Mark

Wood, Mark

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan

Borthwick, Scott

Borthwick, Scott

Coughlin, Paul

Coughlin, Paul

Toole, Raymond

Toole, Raymond

Pretorius, Migael

Pretorius, Migael

Stubbs, Tristan

Stubbs, Tristan

Ackermann, Colin

Ackermann, Colin

Lewis, Jon

Lewis, Jon

Patel, Ajaz

Patel, Ajaz