Ace Capital CC Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Ace Capital CC

Wijesundera, Isitha

Sri Lanka

Gimhan Liyanage, Sithara

Sri Lanka

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Dabare, P Thanuka Madshan

Sri Lanka

Gunasinghe, Nimesha

Sri Lanka

Hemananda, Danal

Sri Lanka

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Colombage, Sachindu

Sri Lanka

Atharagalla, Nimasara

Sri Lanka

Kumara, Wanuja Sahan

Sri Lanka

Hettiwatte, Pramud

Sri Lanka

Parakrama, Udayawansha

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Ranatunga, Theeraka

Sri Lanka

Jayasundara, Hiran

Sri Lanka

Rizlan, Mohammad

Qatar

Kavinda, Supun

Sri Lanka

Battage, Chamod

Sri Lanka

Ashan, Shammu

Sri Lanka

Thissakuttige, Duleeka

Sri Lanka

Cooray, Harsha

Sri Lanka

Irfan SLA, Mohammad

Pakistan

Kadam, Ninad

India

Pradhan, Swapnil

India

Weerasinghe, MPM

Sri Lanka

Disanayaka, Sithum

Sri Lanka

Dilhara, Ashan

Liyanage, Sakuna Nidarshana

Sri Lanka

Baskaran, Teron

Ishwara, Kavinda

Thilakarathne, Marasinghe Balagallage Chanaka Devinda

Jalill, Minhaj

Jayatissa, Roshan

Sri Lanka

Rahman, Faisur

Rathnayake, Rathnayake Mudiyanselage Ravindu Darshana Gihan

Sri Lanka

Sewmina, Dumindu

Sri Lanka

Silva, Ranesh

Sri Lanka

Chandrabose, Kasun Gayan Bandara

Sri Lanka

Abeysinghe, Lahiru

Sri Lanka

Liyanage, Himasha Shehan

Sri Lanka

Bandara, Themal

Dewatage, Lahiru

Sri Lanka

Pathiraja, Pawan

Sri Lanka

Silva, Galapatha Arachchige Vinushka Thrimalsha

Sri Lanka

de Silva, Raveen

Fernando, Shehan

Sri lanka