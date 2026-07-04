Central Zone Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Central Zone

Yadav, Kuldeep

India

Iyer, Venkatesh

India

Yadav, Gaurav

India

Sharma, Shubham

India

Khan, Avesh

India

Jain, Saransh

India

Patidar, Rajat

India

Dubey, Yash

India

Kartikeya, Kumar

India

Mantri, Himanshu

India

Kumar, Saurabh

India

Yadav, Upendra

India

Khare, Amandeep Narayan

India

Murtaza, Ali

India

Mavi, Shivam

India

Chahar, Deepak

India

Singh, Rinku

India

Singh, Swapnil

India

Thakur, Yash

India

Khan, Mohsin

India

Sharma, Karan

India

Ahmed, Khaleel

India

Sen, Kuldeep

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Sharma, Karn

India

Mandwaal, Akash

India

Garg, Priyam K

India

Suthar, Manav

India

Dubey, Harsh Surendra

India

Choudhary, Aniket

India

Wadkar, Akshay

India

Sarwate, Aditya

India

Negi, Dikshanshu

India

Singh, Pratham

India

Kothari, Yash

India

Tomar, Abhijeet

India

Chaudhary, Shivam

India

Juyal, Aryan

India

Kaushik, Madhav

India

Rajpoot, Ankit

India

Chandela, Kunal

India

Singh, Vivek

India

Desai, Sanjeet

India

Thakare, Aditya

India

Rathod, Yash Vijay

India

Malewar, Danish

India

Pandey, Ayush Shashi Kanth

India

Bhute, Nachiket

India

Dhapola, Deepak

India

Menaria, Ashok

India

Singh, Kukna Ajay

India