Eastern Storm Cricket Team Players

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Eastern Storm

Molefe, Kgaudisa

South Africa

Siboto, Malusi

South Africa

Hicks, Brayden

August, Clayton

South Africa

Masondo, Sizwe

South Africa

Valli, Yaseen

South Africa

Matthews, Dyllan

South Africa

Mosehle, Mangaliso

South Africa

Pearse, Mark

South Africa

Posthumus, Divan

South Africa

Walter Sekhukhune, Kabelo

South Africa

Pillay, Mekyle

South Africa

Visser, Aron

South Africa

Louis Rossouw, Daniel

South Africa

Zwane, Sinenhlanhla

South Africa

Felane, Neo Siyabulela

Khan, Amaan

Mashigo, Nhlanhla

Thomson, Grant

South Africa

Rasemene, Andrew

South Africa

Snyman, Jurie

South Africa

Ngcobo, T

South Africa

Manack, Imran

South Africa

Gumede, Khwezi

South Africa

Nqolo, Jerry

South Africa

Kaber, Thomas

South Africa

Marais, Marco

South Africa

Niemand, Jason

South Africa

van Heerden, Joshua

South Africa

Peters, Gideon

South Africa

Yikha, Nonelela

Pillay, Shaylen

South Africa

Marshall, Wesley

South Africa

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

South Africa

Britz, Christopher

Nel, Andre

South Africa

Bossr, Jerome

South Africa

Classen, Chad

South Africa

Albanie, Jesse-James

South Africa

Steyn, Nathan

Khumalo, Martin

South Africa

Marais, Dewan

South Africa

Johnson, Juandre

Tembela, Thulani

South Africa

Lubbe, Leander Juan

Motswiri, Emmanuel

Twala, Musawenkosi

South Africa

Hollard, Matt

Ireland

van Heerden, Joshua

South africa