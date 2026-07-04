Fortune Barishal Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Fortune Barishal

Burger, Nandre

South Africa

Fuller, James

New Zealand

Malik, Shoaib

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Perera, Kusal

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Pretorius, Dwaine

South Africa

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Gayle, Chris

Jamaica

Cariah, Yannick

Trinidad and Tobago

Malan, Dawid

England

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Islam, Taijul

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Iqbal, Tamim

Bangladesh

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Shahriar, Munim

Bangladesh

Mondol, Ripon

Bangladesh

Jayed, Abu

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Islam, Ariful

Bangladesh

Hasan, Mehedi

Bangladesh

Islam, Aminul

Bangladesh

Mayers, Kyle

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Onik, Qazi

Bangladesh

Shuvo, Suhrawadi

Bangladesh

Islam, Sunzamul

Bangladesh

Emon, Md. lqbal Hossain

Bangladesh

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Banton, Tom

England

Hossain, Rishad

Bangladesh

Lintott, Jacob

England

Williams, Kesrick

Saint Vincent and the Grenadines

Fletcher, Andre

Grenada

Ali, Mohammad

Pakistan

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Shehzad, Ahmed

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Khan, Jahandad

Pakistan

Gunathilaka, Danushka

Sri Lanka

Kumar, Pritom

Bangladesh

Nabil, Prantik Nawroz

Islam, Shahidul

Bangladesh

Mohammad, Ali

Pakistan