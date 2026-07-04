Follow us
Burger, Nandre
South Africa
Fuller, James
New Zealand
Malik, Shoaib
Pakistan
Ali, Haider
Afridi, Abbas
Perera, Kusal
Sri Lanka
Wellalage, Dunith Nethmika
Pretorius, Dwaine
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Zaman, Fakhar
Afridi, Shaheen
Rajapaksa, Bhanuka
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Nissanka, Pathum
Gayle, Chris
Jamaica
Cariah, Yannick
Trinidad and Tobago
Malan, Dawid
England
Nabi, Mohammad
Janat, Karim
Gurbaz, Rahmanullah
Ashraf, Faheem
Wasim Jr, Mohammad
Islam, Taijul
Bangladesh
Rahim, Mushfiqur
Iqbal, Tamim
Mahmudullah, Mohammad
Hossain, Ebadot
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Shahriar, Munim
Mondol, Ripon
Jayed, Abu
Sarkar, Soumya
Ahmed, Khaled
Islam, Ariful
Hasan, Mehedi
Islam, Aminul
Mayers, Kyle
Barbados
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Onik, Qazi
Shuvo, Suhrawadi
Islam, Sunzamul
Emon, Md. lqbal Hossain
Chandimal, Dinesh
Dickwella, Niroshan
Banton, Tom
Hossain, Rishad
Lintott, Jacob
Williams, Kesrick
Saint Vincent and the Grenadines
Fletcher, Andre
Grenada
Ali, Mohammad
Bravo, Dwayne
Shehzad, Ahmed
Imran, Mohammad
Khan, Jahandad
Gunathilaka, Danushka
Kumar, Pritom
Nabil, Prantik Nawroz
Islam, Shahidul
Mohammad, Ali