USA Cricket Team Players

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USA

Gore, Karima

USA

Taylor, Steven

USA

Modani, Sushant

USA

Patel, Monank

India

Jones, Aaron

Barbados

Singh, Gajanand

USA

Jahangir, Shayan

Pakistan

Patel, Nisarg

USA

Singh, Jessy

USA

Kenjige, Nosthush

USA

Netravalkar, Saurabh

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Gannon, Cameron

Australia

Mukkamalla, Saiteja

USA

Steel, Cameron

USA

Holland, Ian

Australia

Rafiq, Usman

USA

Philip, Kyle

Trinidad and Tobago

Paradkar, Abhishek

USA

Theron, Rusty

South Africa

Kumar, Milind

India

Stevenson, Cameron

Australia

Schalkwyk, Shadley Van

South Africa

Kumar, Nitish

Canada

Malhotra, Jaskaran

USA

Sheikh, Ali

USA

Adil, Ehsan

Pakistan

Ganeshka, Saideep

Anderson, Corey

New Zealand

Patel, Smit

India

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Singh, Harmeet

India

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Ranjane, Shubham

India

Gous, Andries

South Africa

Bodugum, Akhilesh Reddy

USA

Srivastava, Utkarsh

USA

Chettipalayam, Prannav

USA

Nadkarni, Aarin

USA

Ashraf, Usman

USA

Khan, Jannisar

Pakistan

Ugarkar, Rushil

USA

Homraj, Akshay

Marshall, Xavier

USA

Kumar, Duvvarapu Siva

India

Jariwala, Rahul

USA

Behera, Ritwik

Bhatti, Adil

USA

Rikhi, Dominique

USA

Vaghela, Vatsal

Carmichale, Trinson

Drysdale, Juanoy

USA

Scott, Ryan

Kain, Marty

New Zealand

Patel, Mrunal

USA

Hutchinson, Elmore

USA

Desai, Ayan

USA

Singh Baddhan, Harmeet

USA

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Mohammad, Yasir Saeed

United states

Srivastava, Utkarsh

United states

Mullapudi, Laasaya

United states

Wiig, Stephen

USA

Appidi, Ritvik Reddy

United states