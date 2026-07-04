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Gore, Karima
USA
Taylor, Steven
Modani, Sushant
Patel, Monank
India
Jones, Aaron
Barbados
Singh, Gajanand
Jahangir, Shayan
Pakistan
Patel, Nisarg
Singh, Jessy
Kenjige, Nosthush
Netravalkar, Saurabh
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Gannon, Cameron
Australia
Mukkamalla, Saiteja
Steel, Cameron
Holland, Ian
Rafiq, Usman
Philip, Kyle
Trinidad and Tobago
Paradkar, Abhishek
Theron, Rusty
South Africa
Kumar, Milind
Stevenson, Cameron
Schalkwyk, Shadley Van
Kumar, Nitish
Canada
Malhotra, Jaskaran
Sheikh, Ali
Adil, Ehsan
Ganeshka, Saideep
Anderson, Corey
New Zealand
Patel, Smit
Krishnamurthi, Sanjay Prasad
Singh, Harmeet
Jayasuriya, Shehan
Sri Lanka
Ranjane, Shubham
Gous, Andries
Bodugum, Akhilesh Reddy
Srivastava, Utkarsh
Chettipalayam, Prannav
Nadkarni, Aarin
Ashraf, Usman
Khan, Jannisar
Ugarkar, Rushil
Homraj, Akshay
Marshall, Xavier
Kumar, Duvvarapu Siva
Jariwala, Rahul
Behera, Ritwik
Bhatti, Adil
Rikhi, Dominique
Vaghela, Vatsal
Carmichale, Trinson
Drysdale, Juanoy
Scott, Ryan
Kain, Marty
Patel, Mrunal
Hutchinson, Elmore
Desai, Ayan
Singh Baddhan, Harmeet
Mohsin, Mohammad
Mohammad, Yasir Saeed
United states
Mullapudi, Laasaya
Wiig, Stephen
Appidi, Ritvik Reddy