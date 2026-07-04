Follow us
Wade, Matthew
Australia
Hamilton, Jahmar
Anguilla
Gore, Karima
USA
Drakes, Dominic
Barbados
Finch, Aaron
Maxwell, Glenn
Handscomb, Peter
Boland, Scott
Murphy, Todd
Brown, Josh
Tremain, Chris
Macdonald, Blake
Moody, David
Agar, Wes
Thornton, Henry
Edwards, Scott
Netherlands
Pattinson, James
Elliott, Sam
Dean, Travis
Harris, Marcus
Kellepotha, Prasad
Sri Lanka
Short, Matt
Harper, Sam
Pucovski, Will
Seymour, James
Holland, Jon
Merlo, Jonathan
Sutherland, Will
Prestwidge, Jack
Austria
Crone, Xavier
Harvey, Mackenzie
O’Connell, Tom
Perry, Mitch
Fraser-McGurk, Jake
Chandrasinghe, Ashley
McClure, Cameron
Couch, Brody L
O'Neill, Fergus
Kellaway, Campbell
O'Donnell, Tom
Rogers, Thomas
Rogers, Tom
Clarke, Joe
England
Anderson, Corey
New Zealand
Roux, Carmi le
South Africa
Krishnamurthi, Sanjay Prasad
Jackson, Thomas
Chowna, Farzan
Dixon, Harry
Fotia, Matthew
Blackford, Liam
Brasher, Dylan
Drysdale, Juanoy
Warren, Douglas
Rowe, Patrick
Wells, Jonathan
Peake, Oliver
Stow, Callum
White, Cameron
Warren, Doug
Christian, Dan
Birthisel, Max
Smith, Jackson
Anlezark, Austin