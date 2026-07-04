Victoria Cricket Team Players

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Victoria

Wade, Matthew

Australia

Hamilton, Jahmar

Anguilla

Gore, Karima

USA

Drakes, Dominic

Barbados

Finch, Aaron

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Handscomb, Peter

Australia

Boland, Scott

Australia

Murphy, Todd

Australia

Brown, Josh

Australia

Tremain, Chris

Australia

Macdonald, Blake

Australia

Moody, David

Australia

Agar, Wes

Australia

Thornton, Henry

Australia

Edwards, Scott

Netherlands

Pattinson, James

Australia

Elliott, Sam

Australia

Dean, Travis

Australia

Harris, Marcus

Australia

Kellepotha, Prasad

Sri Lanka

Short, Matt

Australia

Harper, Sam

Australia

Pucovski, Will

Australia

Seymour, James

Australia

Holland, Jon

Australia

Merlo, Jonathan

Australia

Sutherland, Will

Australia

Prestwidge, Jack

Austria

Crone, Xavier

Australia

Harvey, Mackenzie

Australia

O’Connell, Tom

Australia

Perry, Mitch

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Chandrasinghe, Ashley

Australia

McClure, Cameron

Australia

Couch, Brody L

Australia

O'Neill, Fergus

Australia

Kellaway, Campbell

Australia

O'Donnell, Tom

Australia

Rogers, Thomas

Australia

Rogers, Tom

Australia

Clarke, Joe

England

Anderson, Corey

New Zealand

Roux, Carmi le

South Africa

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Jackson, Thomas

Chowna, Farzan

Dixon, Harry

Australia

Fotia, Matthew

Australia

Blackford, Liam

Australia

Brasher, Dylan

Australia

Drysdale, Juanoy

USA

Warren, Douglas

Rowe, Patrick

Australia

Wells, Jonathan

Australia

Peake, Oliver

Australia

Stow, Callum

Australia

White, Cameron

Australia

Warren, Doug

Australia

Christian, Dan

Australia

Birthisel, Max

Australia

Smith, Jackson

Anlezark, Austin

Australia