Follow us
Jadeja, Ravindra
India
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Unadkat, Jaydev
Rahul, KL
Chahal, Yuzvendra
Thakur, Shardul
Shami, Mohammed
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Malik, Umran
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Carey, Alex
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Agar, Ashton
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Warner, David
Zampa, Adam
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Ellis, Nathan
Ashwin, Ravichandran
Cummins, Pat
Kumar, Mukesh
Hazlewood, Josh
Sangha, Tanveer
Hardie, Aaron
Johnson, Spencer
Short, Matt
Gaikwad, Ruturaj
Varma, Tilak
Krishna, Prasidh
Bumrah, Jasprit