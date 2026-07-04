ODI Series India vs. Australia Cricket Tournament Players

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ODI Series India vs. Australia

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Unadkat, Jaydev

India

Rahul, KL

India

Chahal, Yuzvendra

India

Thakur, Shardul

India

Shami, Mohammed

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Malik, Umran

India

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Agar, Ashton

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Green, Cameron

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Ashwin, Ravichandran

India

Cummins, Pat

Australia

Kumar, Mukesh

India

Hazlewood, Josh

Australia

Sangha, Tanveer

Australia

Hardie, Aaron

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Short, Matt

Australia

Gaikwad, Ruturaj

India

Varma, Tilak

India

Krishna, Prasidh

India

Bumrah, Jasprit

India