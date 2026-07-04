Follow us
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Jamieson, Kyle
Lister, Benjamin
Santner, Mitchell
Seifert, Tim
Clarke, Kristian
Neesham, Jimmy
Rippon, Michael
Netherlands
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Mitchell, Daryl
Henry, Matt
Sodhi, Ish
Shipley, Henry Burton
Foulkes, Zak
Cleaver, Dane
Tickner, Blair
Chahal, Yuzvendra
India
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Malik, Umran
Kumar, Mukesh
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Ravindra, Rachin
Allen, Finn
Robinson, Tim
Mavi, Shivam
Dube, Shivam
Sharma, Jitesh
Singh, Arshdeep
Singh, Rinku
Chakravarthy, Varun
Rana, Harshit
Hooda, Deepak
Bishnoi, Ravi
Shaw, Prithvi
Tripathi, Rahul
Sharma, Abhishek
Samson, Sanju
Bumrah, Jasprit
Jacobs, Bevon