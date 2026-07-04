T20 Series India vs New Zealand Cricket Tournament Players

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T20 Series India vs New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Clarke, Kristian

New Zealand

Neesham, Jimmy

New Zealand

Rippon, Michael

Netherlands

Duffy, Jacob

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Mitchell, Daryl

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Shipley, Henry Burton

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Cleaver, Dane

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Chahal, Yuzvendra

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Malik, Umran

India

Kumar, Mukesh

India

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Mavi, Shivam

India

Dube, Shivam

India

Sharma, Jitesh

India

Singh, Arshdeep

India

Singh, Rinku

India

Chakravarthy, Varun

India

Rana, Harshit

India

Hooda, Deepak

India

Bishnoi, Ravi

India

Shaw, Prithvi

India

Tripathi, Rahul

India

Sharma, Abhishek

India

Samson, Sanju

India

Bumrah, Jasprit

India

Jacobs, Bevon

New Zealand