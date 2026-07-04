T20 Series New Zealand vs Pakistan Cricket Tournament Players

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T20 Series New Zealand vs Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Duffy, Jacob

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Mitchell, Daryl

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Abbas, Mohammad

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Samad, Abdul

Pakistan

Khan, Jahandad

Pakistan

Khan, Jahandad

Pakistan

Moqeem, Sufyan

Pakistan

Niazi, Irfan

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan