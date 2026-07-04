Follow us
Irfan Khan, Mohammad
Pakistan
Rizwan, Mohammad
Khan, Usman
Mir, Usama
Shah, Khushdil
Afridi, Abbas
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Jamieson, Kyle
Southee, Tim
Williamson, Kane
Santner, Mitchell
Seifert, Tim
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Yousuf, Omair
Zaman, Fakhar
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Khan, Zaman
Azam, Babar
Neesham, Jimmy
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Jamal, Aamer
Haseebullah
Muqeem, Sufiyan
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Mitchell, Daryl
Henry, Matt
Sodhi, Ish
Hay, Mitchell James
O'Rourke, William
Foulkes, Zak
Young, Will
Clarkson, Joshua Andrew
Khan, Mohammad Azam
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Wasim Jr, Mohammad
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Milne, Adam
Ravindra, Rachin
Allen, Finn
Sears, Ben
Robinson, Tim
Abbas, Mohammad
Agha, Salman Ali
Ali, Mohammad
Farhan, Sahibzada
Samad, Abdul
Khan, Jahandad
Moqeem, Sufyan
Niazi, Irfan
Nawaz, Hasan