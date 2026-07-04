T20 Series Zimbabwe vs India Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Zimbabwe vs India

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Naqvi, Antum

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Sundar, Washington

India

Gill, Shubman

India

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Khan, Avesh

India

Kumar, Mukesh

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Sudharsan, Sai

India

Dube, Shivam

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Deshpande, Tushar

India

Singh, Rinku

India

Bishnoi, Ravi

India

Ahmed, Khaleel

India

Sharma, Abhishek

India

Reddy, Nithish

India

Samson, Sanju

India

Parag, Riyan

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Myers, Dion

Zimbabwe