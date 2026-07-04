Follow us
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Kaia, Innocent
Jongwe, Luke
Shumba, Milton
Madande, Clive
Campbell, Johnathan
Mavuta, Brandon
Naqvi, Antum
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Akram, Faraz
Madhevere, Wesley
Sundar, Washington
India
Gill, Shubman
Masakadza, Wellington
Bennet, Brian
Khan, Avesh
Kumar, Mukesh
Jaiswal, Yashasvi
Chatara, Tendai
Muzarabani, Blessing
Sudharsan, Sai
Dube, Shivam
Gaikwad, Ruturaj
Deshpande, Tushar
Singh, Rinku
Bishnoi, Ravi
Ahmed, Khaleel
Sharma, Abhishek
Reddy, Nithish
Samson, Sanju
Parag, Riyan
Jurel, Dhruv Chand
Myers, Dion