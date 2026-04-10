Samuel Conners

Samuel Conners

bowler

Full name:Samuel Conners
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Durham

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches431718
Innings721716
Overs1129.0144.036.2
Balls---
Maidens18280
Runs4197810407
Wickets1162613
Avg36.1831.1531.3
SR58.3933.2316.76
Eco3.715.6211.2
BB753
4w500
5w410
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches431718
Innings50115
Not outs1242
Runs383697
Balls Faced102710710
Avg10.079.852.33
SR37.2964.4870
Fours3970
Fifties000
Sixies710
Highest39362
Hundreds000

Samuel Conners Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

(12 ov.) 105/1

NOT

NOT

166

One-Day Cup

Another Players

Wood, Mark

Wood, Mark

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan

Borthwick, Scott

Borthwick, Scott

Coughlin, Paul

Coughlin, Paul

Toole, Raymond

Toole, Raymond

Pretorius, Migael

Pretorius, Migael

Stubbs, Tristan

Stubbs, Tristan

Ackermann, Colin

Ackermann, Colin

Lewis, Jon

Lewis, Jon

Patel, Ajaz

Patel, Ajaz