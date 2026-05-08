Squads Essex vs Hampshire First class County Championship 08.05.2026

First class

ESS
ESS

(22 ov.) 51/2

HAM
HAM

235

Playing

ESS
ESS
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Elgar Dean

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Westley Tom

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Mayes Ben

no information yet

Critchley Matt

all rounder

Brown Ben

wicket keeper

Pepper Michael

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Fuller James

all rounder

Cook Sam

bowler

Bench

ESS
ESS
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Akhter Zaman

all rounder

Bennett Charlie Edward

no information yet

Cox Jordan

wicket keeper

Das Robin

batsman

Lumsden Manny

no information yet

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Orr Ali

batsman