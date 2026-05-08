Squads Essex vs Hampshire First class County Championship 08.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Elgar Dean
batsman
Gubbins Nick
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Albert Toby Edward
batsman
Westley Tom
all rounder
Prest Thomas James
all rounder
Allison Charles
batsman
Lehmann Jake
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Mayes Ben
no information yet
Critchley Matt
all rounder
Brown Ben
wicket keeper
Pepper Michael
wicket keeper
Dawson Liam
all rounder
Harmer Simon
bowler
Fuller James
all rounder
Snater Shane
bowler
Currie Scott
bowler
Cook Sam
bowler
Abbott Kyle
bowler
Porter Jamie
bowler
Yusuf Codi Ethan
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Akhter Zaman
all rounder
Baker Sonny
bowler
Benkenstein Luc
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Bennett Charlie Edward
no information yet
Jack Eddie
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Kelly Dominic
bowler
Das Robin
batsman
Lumsden Manny
no information yet
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Middleton Fletcha
batsman
Jones Mackenzie
all rounder
Neal Andrew
no information yet
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Organ Felix
batsman
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Orr Ali
batsman