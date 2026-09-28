Squads Boland vs Western Province First class First Class Series South Africa 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Adams Ferisco
all rounder
Bedingham David
wicket keeper
Baron Jevano
all rounder
Bedja Wesley
no information yet
Cloete Archille
bowler
Bird Jonathan
batsman
Copeland Micheal
batsman
Burger Nandre
bowler
du Toit Adrian
batsman
De Zorzi Tony
batsman
Fortuin Clyde
wicket keeper
Hendricks Beuran
bowler
Hanabe Hlomla
wicket keeper
James Juan
all rounder
Jonker Chris
batsman
Kaplan Gavin
wicket keeper
Joseph Maahir
no information yet
Kitime Sello Valintine
all rounder
Mahima Siyabonga
bowler
Linde George
all rounder
Malan Janneman
batsman
Moore Edward
batsman
Malan Pieter
batsman
Mpongwana Mihlali
bowler
Manack Imran
bowler
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Mgijima Aviwe
all rounder
Nyaku Onke
all rounder
Mnyaka Akhona
bowler
Parnell Wayne
bowler
Oakes Jason
wicket keeper
Paterson Dane
bowler
Petersen Keegan
batsman
Simmonds Kyle
bowler
Stuurman Glenton
bowler
Smith Daniel
batsman
van Zyl Stiaan
all rounder
Smith Kenan
batsman
Viljoen Hardus
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Von Berg Shaun
bowler
Waqu Liyema
batsman
Match has not started yet