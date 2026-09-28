Squads Boland vs Western Province First class First Class Series South Africa 27.12.2026

First class

BOL
BOL
WEP
WEP

Playing

BOL
BOL
WEP
WEP
First TeamSecond Team
Adams Ferisco

all rounder

Bedingham David

wicket keeper

Baron Jevano

all rounder

Bedja Wesley

no information yet

Fortuin Clyde

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

James Juan

all rounder

Kaplan Gavin

wicket keeper

Joseph Maahir

no information yet

Linde George

all rounder

Mgijima Aviwe

all rounder

Nyaku Onke

all rounder

Oakes Jason

wicket keeper

van Zyl Stiaan

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

BOL
BOL
WEP
WEP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet