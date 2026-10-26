Squads Southern Rocks vs Mid West Rhinos List a Pro50 Championship 15.11.2026

List a

SOU
SOU
MWR
MWR

Playing

SOU
SOU
MWR
MWR
First TeamSecond Team
Adil Muhammad

all rounder

Bess Dom

bowler

Burl Ryan

all rounder

Madziva Neville

all rounder

Curran Ben

batsman

Matsiwe Bright

wicket keeper

Gwandu Trevor

all rounder

Mavuta Brandon

all rounder

Mayavo Nyasha

wicket keeper

Kaia Roy

all rounder

Khan Jalat

all rounder

Mashinge William

all rounder

Musekiwa T

all rounder

Naqvi Antum

all rounder

Rowe Patrick

wicket keeper

Mutsamba Travor

all rounder

Mutumbami Richmond

wicket keeper

Tsiga Tafadzwa

wicket keeper

Zhou Costa

all rounder

Bench

SOU
SOU
MWR
MWR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet