Squads Southern Rocks vs Mid West Rhinos List a Pro50 Championship 15.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ballance Gary
batsman
Adil Muhammad
all rounder
Bess Dom
bowler
Burl Ryan
all rounder
Campbell Johnathan
all rounder
Chingwara Tafara
bowler
Chinouya Michael
bowler
Chesa Privilege
bowler
Kaitano Takudzwanashe
batsman
Chisoro Tendai
bowler
Madziva Neville
all rounder
Curran Ben
batsman
Masocha Ronald
bowler
Frost Alistair
bowler
Masvaure Prince
batsman
Gubbins Nick
batsman
Matsiwe Bright
wicket keeper
Gwandu Trevor
all rounder
Mavuta Brandon
all rounder
Hondo Dylan
bowler
Mayavo Nyasha
wicket keeper
Jaure Keith
bowler
Mubaiwa Wallace
bowler
Jaya Gabriel
batsman
Mugava Simon
bowler
Kaia Innocent
batsman
Mumba Carl
bowler
Kaia Roy
all rounder
Murwendo Davis
bowler
Khan Jalat
all rounder
Musakanda Tarisai
batsman
Mashinge William
all rounder
Musekiwa T
all rounder
Matanga George
bowler
Naqvi Antum
all rounder
Mudzinganyama Brian
batsman
Nyathi Remembrance
batsman
Mufandauya Ashley
batsman
Rowe Patrick
wicket keeper
Mupurura Nigel
bowler
Murombo Sydney
bowler
Mutsamba Travor
all rounder
Mutumbami Richmond
wicket keeper
Muzarabani Blessing
bowler
Schadendorf Jayden
all rounder
Tsiga Tafadzwa
wicket keeper
Zhou Costa
all rounder
Zhuwao Cephas
batsman
Match has not started yet