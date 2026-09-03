Squads Western Province vs Boland T20 CSA T20 Challenge 14.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bedingham David
wicket keeper
Adams Ferisco
all rounder
Bird Jonathan
batsman
Baron Jevano
all rounder
Burger Nandre
bowler
Cloete Archille
bowler
De Zorzi Tony
batsman
Copeland Micheal
batsman
Hendricks Beuran
bowler
du Toit Adrian
batsman
James Juan
all rounder
Fortuin Clyde
wicket keeper
Kaplan Gavin
wicket keeper
Hanabe Hlomla
wicket keeper
Kitime Sello Valintine
all rounder
Jonker Chris
batsman
Linde George
all rounder
Mahima Siyabonga
bowler
Moore Edward
batsman
Malan Janneman
batsman
Mpongwana Mihlali
bowler
Malan Pieter
batsman
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Manack Imran
bowler
Nyaku Onke
all rounder
Mgijima Aviwe
all rounder
Parnell Wayne
bowler
Mnyaka Akhona
bowler
Paterson Dane
bowler
Petersen Keegan
batsman
Simmonds Kyle
bowler
Stuurman Glenton
bowler
Smith Daniel
batsman
van Zyl Stiaan
all rounder
Verreynne Kyle
wicket keeper
Viljoen Hardus
bowler
Waqu Liyema
batsman
Von Berg Shaun
bowler
Yaseen Vallie
batsman
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