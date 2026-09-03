Squads Western Province vs Boland T20 CSA T20 Challenge 14.10.2026

T20

WEP
WEP
BOL
BOL

Playing

WEP
WEP
BOL
BOL
First TeamSecond Team
Bedingham David

wicket keeper

Adams Ferisco

all rounder

Baron Jevano

all rounder

James Juan

all rounder

Fortuin Clyde

wicket keeper

Kaplan Gavin

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

Linde George

all rounder

Nyaku Onke

all rounder

Mgijima Aviwe

all rounder

van Zyl Stiaan

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

WEP
WEP
BOL
BOL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet