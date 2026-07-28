Squads Colombo Kaps vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 28.07.2026

T20

COL
COL
JAF
JAF

Playing

COL
COL
JAF
JAF

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

COL
COL
JAF
JAF
First TeamSecond Team
Ahmed Iftikhar

all rounder

Abinash Murvin

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Madushka Nishan

wicket keeper

Mendis Kusal

wicket keeper

Perera Thisara

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Pragasam Arul

no information yet

Randika Vishad

wicket keeper

Ross Alex

batsman