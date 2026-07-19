Squads Colombo Kaps vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 19.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Iftikhar
all rounder
Ali Mohammad
bowler
Ahmed Taskin
bowler
Ashan Shammu
batsman
Dananjaya Nipun
batsman
Bandara Ashen
batsman
Daniel Shavon
batsman
Chameera Dushmantha
bowler
Fernando Binura
bowler
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Fernando Shehan
batsman
de Silva Chaturanga
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Fletcher Andre
wicket keeper
Gunasekara Chamika
bowler
Gomez Chamath
batsman
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Haris Mohammad
wicket keeper
Karunaratne Chamika
all rounder
Hasaranga Wanindu
all rounder
Khan Shadab
all rounder
Hasnain Mohammad
bowler
Muhammad Waseem
batsman
Islam Shoriful
bowler
Pathirana Matheesha
bowler
Karunaratne Dimuth
batsman
Perera Angelo
batsman
Khan Azam
wicket keeper
Perera Thisara
all rounder
Mathews Angelo
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Mayers Kyle
all rounder
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Mendis Kamindu
all rounder
Sanketh Garuka
bowler
Mendis Ramesh
all rounder
Wijesundera Isitha
bowler
Rajitha Kasun
bowler