Squads Colombo Kaps vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 19.07.2026

T20

COL
COL
KAN
KAN

Playing

COL
COL
KAN
KAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

COL
COL
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Ahmed Iftikhar

all rounder

Chandimal Dinesh

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Haris Mohammad

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Khan Azam

wicket keeper

Perera Thisara

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Mayers Kyle

all rounder

Mendis Kamindu

all rounder

Mendis Ramesh

all rounder