Squads Jaffna Kings vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 22.07.2026

T20

JAF
JAF

179

COL
COL

174

Playing

JAF
JAF
COL
COL
First TeamSecond Team
Hermann Rubin

wicket keeper

Mendis Kamindu

all rounder

Wiese David

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Dahani Shahnawaz

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Bench

JAF
JAF
COL
COL
First TeamSecond Team
Bhurtel Kushal

no information yet

Mendis Kusal

wicket keeper

Kugathas Mathulan

no information yet

Neesham James

all rounder

Pragasam Arul

no information yet

Madushka Nishan

wicket keeper

Maneesha Praveen

no information yet