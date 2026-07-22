Squads Jaffna Kings vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 22.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mishara Kamil
batsman
Hermann Rubin
wicket keeper
Fernando Avishka
batsman
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Mendis Kamindu
all rounder
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Shanmuganathan Sharujan
wicket keeper
Wiese David
all rounder
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Mahmud Hasan
bowler
Al Hasan Shakib
all rounder
Rathnayake Milan
bowler
Madushanka Dilshan
bowler
Dabare P Thanuka Madshan
batsman
Mathews Traveen
bowler
Subasingha Movin Hansaja
all rounder
Khan Zahoor
bowler
Dahani Shahnawaz
no information yet
Williams Lizaad
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Zadran Ibrahim
batsman
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Taskin
bowler
Bhurtel Kushal
no information yet
Asalanka Charith
batsman
Fernando Binura
bowler
Chawla Piyush
bowler
Liyanage Janith
batsman
Fernando Nuwanidu
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Kugathas Mathulan
no information yet
Neesham James
all rounder
Lamichhane Sandeep
bowler
Pragasam Arul
no information yet
Madushka Nishan
wicket keeper
Tharupathi Malsha
bowler
Maneesha Praveen
no information yet
Vandersay Jeffrey
bowler
Shiraz Mohamed
bowler