Squads Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 12.04.2026

T20

HYD
HYD

157

ISL
ISL

153

Playing

HYD
HYD
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Sadaqat Maaz

all rounder

Conway Devon

wicket keeper

Minhas Sameer

no information yet

Khan Usman

no information yet

Ayub Saim

batsman

Khan Usman

batsman

Perera Kusal

wicket keeper

Wasim Imad

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Ashraf Faheem

all rounder

Khan Irfan

batsman

Shah Hunain

all rounder

Irshad Salman

all rounder

Bench

HYD
HYD
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Ali Saad

batsman

Airee Dipendra

all rounder

Bryant Max

batsman

Azam Hammad

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Jahangir Shayan

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Sajjad Hamza

no information yet