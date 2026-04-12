Squads Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 12.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sadaqat Maaz
all rounder
Conway Devon
wicket keeper
Labuschagne Marnus
batsman
Minhas Sameer
no information yet
Khan Usman
no information yet
Faiq Mohammad
batsman
Ayub Saim
batsman
Chapman Mark
batsman
Khan Usman
batsman
Ali Haider
bowler
Perera Kusal
wicket keeper
Wasim Imad
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Ashraf Faheem
all rounder
Khan Irfan
batsman
Green Chris
bowler
Khan Hassan
bowler
Gleeson Richard
bowler
Shah Hunain
all rounder
Mumtaz Mehran
bowler
Mehmood Asif
bowler
Irshad Salman
all rounder
Ali Mohammad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Saad
batsman
Airee Dipendra
all rounder
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Bryant Max
batsman
Azam Hammad
all rounder
Gous Andries
wicket keeper
Baartman Ottniel
bowler
Gul Sameen
bowler
Hussain Ahmed
bowler
Hasnain Mohammad
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Joseph Shamar
bowler
Javed Akif
bowler
Khan Shadab
all rounder
Khan Sharjeel
batsman
Muzarabani Blessing
bowler
Mehmood Rizwan
bowler
Sajjad Hamza
no information yet
Meredith Riley
bowler
Wasim Jr Mohammad
bowler