Squads Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 23.04.2026

T20

RAW
RAW

140

ISL
ISL

137

Playing

RAW
RAW
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Rizwan Mohammad

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Fazal Abdullah

no information yet

Minhas Sameer

no information yet

Ghulam Kamran

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Forrester Dian

all rounder

Ashraf Faheem

all rounder

Masood Saad

all rounder

McConchie Cole

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Afridi Asif

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Bench

RAW
RAW
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Ali Fawad

no information yet

Airee Dipendra

all rounder

Butt Amad

all rounder

Bryant Max

batsman

Gous Andries

wicket keeper

Irshad Salman

all rounder

Khan Mubasir

no information yet

Khan Shahzaib

no information yet

Khan Yasir

batsman

Sajjad Hamza

no information yet