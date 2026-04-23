Squads Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 23.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Conway Devon
wicket keeper
Fazal Abdullah
no information yet
Minhas Sameer
no information yet
Ghulam Kamran
all rounder
Faiq Mohammad
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Chapman Mark
batsman
Billings Sam
wicket keeper
Ali Haider
bowler
Forrester Dian
all rounder
Ashraf Faheem
all rounder
Masood Saad
all rounder
Green Chris
bowler
McConchie Cole
all rounder
Wasim Imad
all rounder
Shah Naseem
bowler
Gleeson Richard
bowler
Afridi Asif
all rounder
Hasnain Mohammad
bowler
Amir Mohammad
bowler
Khan Shadab
all rounder
Khan Mohammad Amir
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Fawad
no information yet
Airee Dipendra
all rounder
Butt Amad
all rounder
Bryant Max
batsman
Evans Laurie
batsman
Gous Andries
wicket keeper
Fraser-McGurk Jake
batsman
Gul Sameen
bowler
Hossain Rishad
bowler
Irshad Salman
all rounder
Khan Mubasir
no information yet
Joseph Shamar
bowler
Khan Shahzaib
no information yet
Mumtaz Mehran
bowler
Khan Yasir
batsman
Muzarabani Blessing
bowler
Khan Zaman
bowler
Sajjad Hamza
no information yet