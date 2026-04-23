Match details Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 23.04.2026

T20

RAW
RAW

140

ISL
ISL

137

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:Rawalpindi Pindiz won the toss and opt to bat
Time:Thursday, April 23, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Rawalpindi Pindiz Squad

PlayersRizwan Mohammad, Fazal Abdullah, Ghulam Kamran, Mitchell Daryl, Billings Sam, Forrester Dian, Masood Saad, McConchie Cole, Shah Naseem, Afridi Asif, Amir Mohammad, Khan Mohammad Amir
BenchAli Fawad, Butt Amad, Evans Laurie, Fraser-McGurk Jake, Hossain Rishad, Khan Mubasir, Khan Shahzaib, Khan Yasir, Khan Zaman

Islamabad United Squad

PlayersConway Devon, Minhas Sameer, Faiq Mohammad, Chapman Mark, Ali Haider, Ashraf Faheem, Green Chris, Wasim Imad, Gleeson Richard, Hasnain Mohammad, Khan Shadab
BenchAiree Dipendra, Bryant Max, Gous Andries, Gul Sameen, Irshad Salman, Joseph Shamar, Mumtaz Mehran, Muzarabani Blessing, Sajjad Hamza, Wasim Jr Mohammad

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet