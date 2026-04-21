Match details Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 21.04.2026

T20

RAW
RAW

166

MUS
MUS

167

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:Rawalpindi Pindiz won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, April 21, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Rawalpindi Pindiz Squad

PlayersRizwan Mohammad, Khan Shahzaib, Khan Yasir, Mitchell Daryl, Billings Sam, Forrester Dian, Masood Saad, Razaullah Razaullah, Afridi Asif, Amir Mohammad, Sears Ben
BenchAli Fawad, Butt Amad, Evans Laurie, Fazal Abdullah, Fraser-McGurk Jake, Ghulam Kamran, Hossain Rishad, Khan Mohammad Amir, Khan Mubasir, Khan Zaman, Shah Naseem

Multan Sultans Squad

PlayersFarhan Sahibzada, Smith Steve, Turner Ashton, Masood Shan, Philippe Josh, Nawaz Mohammad, Minhas Arafat, Siddle Peter, Wasim Jr Mohammad, Qamar Momin
BenchAkram Faisal, Daniyal Ahmad, Gul Shehzad, Habib Khan Atizaz, Imran Mohammad, Iqbal Arshad, Ismail Mohammad, Mirza Mohammad Salman, Muhammed Shahzad, Potgieter Delano, Shamsi Tabraiz, Shaw Lachlan, Sultan Jahanzaib, Zafar Muhammad

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet