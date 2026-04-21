Squads Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 21.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Farhan Sahibzada
batsman
Khan Shahzaib
no information yet
Smith Steve
batsman
Khan Yasir
batsman
Turner Ashton
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Masood Shan
batsman
Billings Sam
wicket keeper
Philippe Josh
wicket keeper
Forrester Dian
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Masood Saad
all rounder
Minhas Arafat
all rounder
Razaullah Razaullah
no information yet
Siddle Peter
bowler
Afridi Asif
all rounder
Wasim Jr Mohammad
bowler
Amir Mohammad
bowler
Qamar Momin
bowler
Sears Ben
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Fawad
no information yet
Akram Faisal
bowler
Butt Amad
all rounder
Daniyal Ahmad
bowler
Evans Laurie
batsman
Gul Shehzad
no information yet
Fazal Abdullah
no information yet
Habib Khan Atizaz
no information yet
Fraser-McGurk Jake
batsman
Imran Mohammad
bowler
Ghulam Kamran
all rounder
Iqbal Arshad
bowler
Hossain Rishad
bowler
Ismail Mohammad
no information yet
Khan Mohammad Amir
bowler
Mirza Mohammad Salman
bowler
Khan Mubasir
no information yet
Muhammed Shahzad
bowler
Khan Zaman
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Shah Naseem
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler