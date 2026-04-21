Squads Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 21.04.2026

T20

RAW
RAW

166

MUS
MUS

167

Playing

RAW
RAW
MUS
MUS
First TeamSecond Team
Rizwan Mohammad

wicket keeper

Khan Shahzaib

no information yet

Khan Yasir

batsman

Mitchell Daryl

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Philippe Josh

wicket keeper

Forrester Dian

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Masood Saad

all rounder

Minhas Arafat

all rounder

Razaullah Razaullah

no information yet

Afridi Asif

all rounder

Sears Ben

bowler

Bench

RAW
RAW
MUS
MUS
First TeamSecond Team
Ali Fawad

no information yet

Butt Amad

all rounder

Gul Shehzad

no information yet

Fazal Abdullah

no information yet

Habib Khan Atizaz

no information yet

Ghulam Kamran

all rounder

Ismail Mohammad

no information yet

Khan Mubasir

no information yet

Potgieter Delano

all rounder