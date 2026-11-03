Squads Canterbury Kings vs Northern Districts T20 Super Smash 07.01.2027

T20

Christchurch

CKI
CKI
NOR
NOR

Playing

CKI
CKI
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Bell Xavier

no information yet

Boyle Matt

batsman

Brown Josh

batsman

Carter Leo

batsman

Brown Joshua

no information yet

Carter Joe

batsman

Frew Jesse

batsman

Harper LLB

no information yet

Cooper HR

batsman

Hampton Brett

all rounder

Janett Scott

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Kuggeleijn Scott

all rounder

Mariu Rhys

batsman

McConchie Cole

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Mitchell Daryl

all rounder

Raval Jeet

batsman

Santner Mitchell

all rounder

Paul Cam

no information yet

Seifert Tim

wicket keeper

Rippon Michael

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Bench

CKI
CKI
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet