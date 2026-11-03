Squads Canterbury Kings vs Northern Districts T20 Super Smash 07.01.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bowes Chad
batsman
Bell Xavier
no information yet
Boyle Matt
batsman
Brown Josh
batsman
Carter Leo
batsman
Brown Joshua
no information yet
Davey Sean Benjamin
bowler
Carter Joe
batsman
Foulkes Zak
batsman
Clarke Katene
batsman
Frew Jesse
batsman
Clarke Kristian
batsman
Harper LLB
no information yet
Cooper HR
batsman
Hay Mitchell James
batsman
Fisher Matthew
bowler
Henry Matt
bowler
Gibson Zak
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Hampton Brett
all rounder
Janett Scott
no information yet
Johnston Scott Sangster
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Kuggeleijn Scott
all rounder
Mariu Rhys
batsman
Lellman Fergus
batsman
McConchie Cole
all rounder
Pomare Ben
wicket keeper
McKenzie Angus
bowler
Popli Bharat
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Pringle Tim
bowler
Muller Travis
bowler
Raval Jeet
batsman
Nicholls Henry
batsman
Robbie O'Donnell
batsman
O'Rourke William
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Paul Cam
no information yet
Sclanders Michael
batsman
Rae Michael
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Rippon Michael
all rounder
Wagner Neil
bowler
Rowe Matthew Buchanan
all rounder
White Ollie
batsman
Sheat Fraser
bowler
Williamson Kane
batsman
Shipley Henry
all rounder
Match has not started yet