Squads Kent vs Surrey T20 T20 Blast 10.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bell-Drummond Daniel
batsman
Abbott Sean
bowler
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Clark Jordan
all rounder
Billings Sam
wicket keeper
Curran Sam
all rounder
Crawley Zak
batsman
Curran Tom
all rounder
Denly Joe
batsman
Evans Laurie
batsman
Evison Joey
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Finch Harry
batsman
Majid Yousef
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Pope Ollie
batsman
Klaassen Fred
bowler
Roy Jason
batsman
Lintott Jacob
bowler
Thomas Adam Roger George
no information yet
Mahmud Hasan
bowler
Topley Reece
bowler
Milnes Matt
bowler
Worrall Daniel
bowler
Muyeye Tawanda
batsman
Parkinson Matt
bowler
Rogers Tom
bowler
Match has not started yet