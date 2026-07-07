Squads Kent vs Surrey T20 T20 Blast 10.07.2026

T20

KEN
KEN
SUR
SUR

Playing

KEN
KEN
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Clark Jordan

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Curran Tom

all rounder

Denly Joe

batsman

Evison Joey

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Pope Ollie

batsman

Roy Jason

batsman

Thomas Adam Roger George

no information yet

Bench

KEN
KEN
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet