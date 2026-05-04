Mark Wood News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Huge Setback Hits Australia and England Right Before the Third Test

Huge Setback Hits Australia and England Right Before the Third Test

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England announce 16-men squad for highly anticipated Ashes against Australia

England announce 16-men squad for highly anticipated Ashes against Australia

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‌Olly Stone added as cover to rest Gus Atkinson for Australia ODIs 

‌Olly Stone added as cover to rest Gus Atkinson for Australia ODIs 

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England calls up Olly Stone to fill Mark Wood's shoes for Lord's Test

England calls up Olly Stone to fill Mark Wood's shoes for Lord's Test

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‌ENG vs SL | Josh Hull earns maiden call-up as cover to injured Mark Wood

‌ENG vs SL | Josh Hull earns maiden call-up as cover to injured Mark Wood

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‌ENG vs SL | Twitter reacts to Potts’ heart-in-mouth moment due to Brook’s sensational juggling catch

‌ENG vs SL | Twitter reacts to Potts’ heart-in-mouth moment due to Brook’s sensational juggling catch

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‌ENG vs SL | Mark Wood ruled out of Manchester Test with injury

‌ENG vs SL | Mark Wood ruled out of Manchester Test with injury

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ENG vs SL | Twitter in splits as Woakes cracks up in hurting Bashir's face after horrid Wood throw

ENG vs SL | Twitter in splits as Woakes cracks up in hurting Bashir's face after horrid Wood throw

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ENG vs SL | Twitter winces as Wood's fiery bumper makes Chandimal's thumb instantly swell up

ENG vs SL | Twitter winces as Wood's fiery bumper makes Chandimal's thumb instantly swell up

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ENG vs SL | Twitter salutes one-handed crowd blinder that leaves English balcony impressed

ENG vs SL | Twitter salutes one-handed crowd blinder that leaves English balcony impressed

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‌Joe Root regains top spot in ICC Test rankings following impressive Windies outing

‌Joe Root regains top spot in ICC Test rankings following impressive Windies outing

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‌ENG vs WI | Twitter reacts to Gritty Windies push hosts on the back foot after Day 1

‌ENG vs WI | Twitter reacts to Gritty Windies push hosts on the back foot after Day 1

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ENG vs WI | Twitter reacts as Mark Wood produces 90 mph in-swinger to uproot Kirk McKenzie’s middle stump

ENG vs WI | Twitter reacts as Mark Wood produces 90 mph in-swinger to uproot Kirk McKenzie’s middle stump

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ENG vs WI | Twitter reacts to fiery Wood bumper smashing into Athanaze's helmet to leave him wincing

ENG vs WI | Twitter reacts to fiery Wood bumper smashing into Athanaze's helmet to leave him wincing

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ENG vs WI | Twitter in awe as Wood passes 156 clicks during fastest-ever spell on English soil

ENG vs WI | Twitter in awe as Wood passes 156 clicks during fastest-ever spell on English soil

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ENG vs SA | Twitter reacts to Wood's costly misjudgment handing surprised de Kock second lifeline

ENG vs SA | Twitter reacts to Wood's costly misjudgment handing surprised de Kock second lifeline

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‌ENG vs WI | Twitter and Sammy awed by Pooran’s gargantuan six embarrassing Mark Wood’s rocket 

‌ENG vs WI | Twitter and Sammy awed by Pooran’s gargantuan six embarrassing Mark Wood’s rocket 

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ENG vs OMA | England take big stride towards Super 8 qualification by demolishing Oman for 47 all-out

ENG vs OMA | England take big stride towards Super 8 qualification by demolishing Oman for 47 all-out

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ENG vs PAK | Twitter reacts to Mark Wood’s fiery thunderbolt sending hurt Azam Khan packing

ENG vs PAK | Twitter reacts to Mark Wood’s fiery thunderbolt sending hurt Azam Khan packing

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IND vs ENG | Twitter reacts to Sarfaraz's stunning retaliation after intense exchange with Wood

IND vs ENG | Twitter reacts to Sarfaraz's stunning retaliation after intense exchange with Wood

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‌IND vs ENG | Rohit-Jadeja’s gritty tons coupled with Sarfaraz’s assault puts India in strong position 

‌IND vs ENG | Rohit-Jadeja’s gritty tons coupled with Sarfaraz’s assault puts India in strong position 

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IND vs ENG | Twitter reacts as Wood baits centurion Rohit into Stokes' trap to end wicket drought

IND vs ENG | Twitter reacts as Wood baits centurion Rohit into Stokes' trap to end wicket drought

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‌IND vs ENG | Twitter reacts to joyous Mark Wood rushing Gill into a false stroke in fiery morning spell

‌IND vs ENG | Twitter reacts to joyous Mark Wood rushing Gill into a false stroke in fiery morning spell

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IPL 2024 | Lucknow Super Giants announce Shamar Joseph as replacement for Mark Wood

IPL 2024 | Lucknow Super Giants announce Shamar Joseph as replacement for Mark Wood

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‌IND vs ENG | Twitter erupts after Yashasvi Jaiswal gives a Bazball lesson to Stokes in Hyderabad

‌IND vs ENG | Twitter erupts after Yashasvi Jaiswal gives a Bazball lesson to Stokes in Hyderabad

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Ashes 2023 | Twitter reacts as Wood brings up Test century with searing bouncer to get rid of hapless Head

Ashes 2023 | Twitter reacts as Wood brings up Test century with searing bouncer to get rid of hapless Head

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Ashes 2023 | Twitter in disbelief as Mark Wood reminds England how to Bazball with 8-ball romp

Ashes 2023 | Twitter in disbelief as Mark Wood reminds England how to Bazball with 8-ball romp

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