Jack Leach News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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PAK vs ENG | Kamran Ghulam shines with a century on debut and leads Pakistan to a promising Day 1

PAK vs ENG | Kamran Ghulam shines with a century on debut and leads Pakistan to a promising Day 1

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PAK vs ENG | Twitter buzzes as Jack Leach spins out Shafique with a beauty and strikes the first blow

PAK vs ENG | Twitter buzzes as Jack Leach spins out Shafique with a beauty and strikes the first blow

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PAK vs ENG | Twitter reacts as Woakes turns Big Foot to rob England of Salman Agha's scalp

PAK vs ENG | Twitter reacts as Woakes turns Big Foot to rob England of Salman Agha's scalp

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PAK vs ENG | Twitter in splits as Rizwan’s anti-bazball effort with 12-Ball duck on Multan's highway

PAK vs ENG | Twitter in splits as Rizwan’s anti-bazball effort with 12-Ball duck on Multan's highway

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WATCH, County | All 10 Somerset fielders crowd the pitch to help Leach deliver dramatic win over Surrey

WATCH, County | All 10 Somerset fielders crowd the pitch to help Leach deliver dramatic win over Surrey

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‌WATCH | Tom Banton in clutches channels inner Glenn Maxwell to drub Somerset in epic fightback

‌WATCH | Tom Banton in clutches channels inner Glenn Maxwell to drub Somerset in epic fightback

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‌Lawrence dropped and Leach returns as England announce squad for Pakistan tour

‌Lawrence dropped and Leach returns as England announce squad for Pakistan tour

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Ashes 2023 | Jack Leach ruled out of series due to back stress fracture

Ashes 2023 | Jack Leach ruled out of series due to back stress fracture

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WATCH, NZ vs ENG | Jack Leach bowls offspinner's dream to scalp Will Young all hands up

WATCH, NZ vs ENG | Jack Leach bowls offspinner's dream to scalp Will Young all hands up

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PAK vs ENG | Twitter reacts to England and Pakistan players bidding Azhar Ali memorable farewell

PAK vs ENG | Twitter reacts to England and Pakistan players bidding Azhar Ali memorable farewell

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PAK vs ENG | Twitter reacts to Jack Leach rendering bowled Mohammad Rizwan clueless with drift, turn and dip

PAK vs ENG | Twitter reacts to Jack Leach rendering bowled Mohammad Rizwan clueless with drift, turn and dip

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PAK vs ENG | Twitter suspects erroneous DRS showing ball bouncing over on dead Rawalpindi track to hand Pakistan lifeline

PAK vs ENG | Twitter suspects erroneous DRS showing ball bouncing over on dead Rawalpindi track to hand Pakistan lifeline

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PAK vs ENG | Twitter reacts to ‘innovative’ Joe Root for hilariously utilizing Jack Leach's bald head to shine ball

PAK vs ENG | Twitter reacts to ‘innovative’ Joe Root for hilariously utilizing Jack Leach's bald head to shine ball

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ENG vs NZ 2022 | Feels like you are always pushing for win under Ben Stokes and Brendon McCullum, reveals Jack Leach

ENG vs NZ 2022 | Feels like you are always pushing for win under Ben Stokes and Brendon McCullum, reveals Jack Leach

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WATCH | Henry Nicholls 'pays homage' to Andrew Symonds with freak dismissal

WATCH | Henry Nicholls 'pays homage' to Andrew Symonds with freak dismissal

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ENG vs NZ | Jack Leach ruled out of Lord's Test, Matt Parkinson to make debut as concussion replacement

ENG vs NZ | Jack Leach ruled out of Lord's Test, Matt Parkinson to make debut as concussion replacement

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Ashes 2021-22 | England make four changes in the squad for the Melbourne Test

Ashes 2021-22 | England make four changes in the squad for the Melbourne Test

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Ashes 2021-22 | Hard to see Joe Root remain captain if the tour continues to go this badly, feels Michael Atherton

Ashes 2021-22 | Hard to see Joe Root remain captain if the tour continues to go this badly, feels Michael Atherton

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Ashes 2021-22 | James Anderson replaces Mark Wood for Adelaide Test, Jack Leach retained

Ashes 2021-22 | James Anderson replaces Mark Wood for Adelaide Test, Jack Leach retained

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Ashes 2021-22| Expected too much from Ben Stokes in the Brisbane Test, says Joe Root

Ashes 2021-22| Expected too much from Ben Stokes in the Brisbane Test, says Joe Root

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Ashes 2021-22 | We have got some big decisions to make regarding team combination, says Joe Root

Ashes 2021-22 | We have got some big decisions to make regarding team combination, says Joe Root

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Ashes 2021-22 | England must not feel sorry for themselves, says Joe Root after losing first Ashes Test

Ashes 2021-22 | England must not feel sorry for themselves, says Joe Root after losing first Ashes Test

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Ashes 2021-22 | England wait nervously over Ben Stokes' knee injury

Ashes 2021-22 | England wait nervously over Ben Stokes' knee injury

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 20 players get new deal in ECB’s revised men’s central contract model

 20 players get new deal in ECB’s revised men’s central contract model

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ENG vs IND | Buttler, Leach return to England squad for fifth Test against India

ENG vs IND | Buttler, Leach return to England squad for fifth Test against India

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ENG vs IND | Bring in ‘The Beast’ Livingstone, leave out ‘bits-and-pieces’ Curran at The Oval, suggests Warne

ENG vs IND | Bring in ‘The Beast’ Livingstone, leave out ‘bits-and-pieces’ Curran at The Oval, suggests Warne

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Why Ben Stokes' absence could fully wreck already-unstable England's team balance

Why Ben Stokes' absence could fully wreck already-unstable England's team balance

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