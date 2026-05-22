Alexander Thomas Thomson

Alexander Thomas Thomson

all rounder

Full name:Alexander Thomas Thomson
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches392625
Innings612524
Overs967.2175.069.0
Balls---
Maidens17320
Runs3159981572
Wickets803120
Avg39.4831.6428.6
SR72.5533.8720.7
Eco3.265.68.28
BB834
4w301
5w300
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches392625
Innings502113
Not outs375
Runs844441111
Balls Faced176548677
Avg17.9531.513.87
SR47.8190.74144.15
Fours105318
Fifties220
Sixies8115
Highest546828
Hundreds000

Alexander Thomas Thomson Schedule & Results

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Moore, Harry John

Moore, Harry John

Lloyd, David

Lloyd, David

Lamb, Matthew

Lamb, Matthew

Wagstaff, Mitchell David

Wagstaff, Mitchell David

Guest, Brooke

Guest, Brooke

Potts, Nicholas James

Potts, Nicholas James