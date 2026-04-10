Brooke David Guest

Brooke David Guest

wicket keeper

Full name:Brooke David Guest
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches432444
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches432444
Innings692141
Not outs1020
Runs2189674620
Balls Faced4699830450
Avg32.1932.0929.52
SR46.5881.2137.77
Fours2635843
Fifties551
Sixies8319
Highest1978854
Hundreds700

Brooke David Guest Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Moore, Harry John

Moore, Harry John

Lloyd, David

Lloyd, David

Lamb, Matthew

Lamb, Matthew

Wagstaff, Mitchell David

Wagstaff, Mitchell David

Potts, Nicholas James

Potts, Nicholas James