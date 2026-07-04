Abu Dhabi Knight Riders Cricket Team Players

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Abu Dhabi Knight Riders

Farid, Zawar

United Arab Emirates

Wasim, Imad

Pakistan

Little, Joshua

Ireland

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Roy, Jason

England

Rutherford, Sherfane

Guyana

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Esterhuizen, Connor

South Africa

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Hinds, Terrance

Trinidad and Tobago

Salt, Phil

England

Motie, Gudakesh

Guyana

Hales, Alex

England

Stirling, Paul

Ireland

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Idrees, Adnan

Kuwait

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Reifer, Raymon

Barbados

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Glover, Brandon

Netherlands

King, Brandon

Jamaica

Stone, Olly

England

Ali, Sabir

United Arab Emirates

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Mathews, Traveen

Sri Lanka

McMullen, Brandon

Scotland

Hain, Sam

England

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

Willey, David

England

Chawla, Piyush

India

Livingstone, Liam

England

Evans, Laurie

England

Ingram, Colin

South Africa

de Lange, Marchant

South Africa

Bairstow, Jonny

England

Clarke, Joe

England

Pepper, Michael-Kyle

England

Garton, George

England

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Ali, Abdul Manan

Saudi Arabia

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Nawaz, Fahad

United Arab Emirates

Shetty, Adhitya

United Arab Emirates

Khan, Matiullah

Pakistan

Schalkwyk, Shadley Van

South Africa

Chand, Unmukt

India

Gous, Andries

South Africa

Allen, Fabian

Jamaica

Khan, Hassan

Pakistan

Kumar, Ajay

Tariq, Usman

Pakistan

Ali, Umair

Kalyan, Sagar

Rampaul, Ravi

Trinidad and Tobago

Bhutta, Shahid

Ahmad, Ibra

United arab emirates

Ahmed, Ibrar

Chowdary, Mayank

Kalyan, Sagar

United arab emirates