Follow us
Farid, Zawar
United Arab Emirates
Wasim, Imad
Pakistan
Little, Joshua
Ireland
Asalanka, Charith
Sri Lanka
Roy, Jason
England
Rutherford, Sherfane
Guyana
Muqeem, Sufiyan
Esterhuizen, Connor
South Africa
Pierre, Khary
Trinidad and Tobago
Hinds, Terrance
Salt, Phil
Motie, Gudakesh
Hales, Alex
Stirling, Paul
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Idrees, Adnan
Kuwait
Sharafu, Alishan
Mayers, Kyle
Barbados
Holder, Jason
Chase, Roston
Reifer, Raymon
Viyaskanth, Vijayakanth
Glover, Brandon
Netherlands
King, Brandon
Jamaica
Stone, Olly
Ali, Sabir
Kumara, Lahiru
Mathews, Traveen
McMullen, Brandon
Scotland
Hain, Sam
Narine, Sunil
Russell, Andre
Willey, David
Chawla, Piyush
India
Livingstone, Liam
Evans, Laurie
Ingram, Colin
de Lange, Marchant
Bairstow, Jonny
Clarke, Joe
Pepper, Michael-Kyle
Garton, George
Hameed, Basil
Ali, Abdul Manan
Saudi Arabia
Ghazanfar, Allah Mohammad
Afghanistan
Nawaz, Fahad
Shetty, Adhitya
Khan, Matiullah
Schalkwyk, Shadley Van
Chand, Unmukt
Gous, Andries
Allen, Fabian
Khan, Hassan
Kumar, Ajay
Tariq, Usman
Ali, Umair
Kalyan, Sagar
Rampaul, Ravi
Bhutta, Shahid
Ahmad, Ibra
United arab emirates
Ahmed, Ibrar
Chowdary, Mayank