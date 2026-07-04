India Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

India

Deepthi, Sneha

India

Yadav, Poonam

India

Rodrigues, Jemimah

India

Bhatia, Taniya

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Mani, Minnu

India

Akhter, Jasia

India

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Mondal, Aparna Dilipkumar

Mandhana, Smriti

India

Bose, Preeti

India

Singh, Renuka

India

Zanzad, Komal

India

Ghosh, Richa

India

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Roy, Indrani Tarun

India

Asha, Sobhana

India

Ahuja, Kanika S

India

Sharma, Deepti

India

Gayakwad, Rajeshwari

India

Vaidya, Devika

India

Sarvani, Kesavarajugari Anjali

India

Navgire, Kiran

India

Shaikh, Simran

India

Chopra, Parshavi

India

Kaur, Harmanpreet

India

Vastrakar, Pooja

India

Bhatia, Yastika Harish

India

Yadav, Sonam Mukesh

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Ishaque, Saiqa

India

Meghana, Sabbhineni

India

Rana, Sneh

India

Verma, Sushma

India

Joshi, Mansi

India

Hemalatha, Dayalan

India

Deol, Harleen

India

Chhelaram Patel, Monica

India

Kumari, Ashwani

Gala, Hurley

India

Shabnam

India

Singh, Meghna

India

Yashasri

India

Chetry, Uma

India

Anusha, Bareddy Malli

India

Punia, Priya

India

Gautam, Kashvee Sudesh

India

Shubha, Satheesh

India

Kashyap, Mannat Sanjeev

India

Sajana, Sajeevan

India

Dinesh, Vrinda

India

Thakor, Saima Zakirhussain

India

Krishnamurthy, Veda

India

Pathan, Tarannumbanu Nasirkhan

India

Mishra, Priya

India

Satghare, Sayali Ganesh

India

Bisht, Ekta

India

Fulmali, Bharati

India

Pokharkar, Shradda Bhau

India

Hasabnis, Tejal

India

Tiwari, Soumya

India

Basu, Hrishita Niladri

India

Naz, Falak Mohd Nasir

India

Devi, Archana Shivram

India

Bist, Raghvi Anand Singh

India

Kashyap, Nandini

India

Talukdar, Anurag

India

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Trisha, G

India

Kamalini, .

India

Akhtar, Jasia

India

Meshram, Mona

India

Goswami, Jhulan

India

Malhotra, Reema

India

Raj, Mithali

India

Patil, Anuja

India

Kephatulla Parwin, Rasanara

India

Kalpana, Ravi

India

Pradhan, Sushree

India

Parween, Nuzhat

India

Raut, Punam

India

Anusha, Neeragattu

India

Kumari, Shannti

India

Pandey, Shivi

Kanwer, TP

India

Mehta, Madhuri Pradeepkumar

Kanojia, Rashi

Sangma, Ajima

Soni, Ayushi

India

Prathyusha, Challuru

India

James, Keerthi

Sahu, Priyanka

India

Kumar, Shikha Yogesh

India

Rawal, Pratika Pradeep

India

Gadwal, Saranya

Noushad, Najla C M C

India

Mendhiya, Soniya Rajpal

India

Mamatha, Madiwala

India

Kanojiya, Rashi

India

Rawat, Prema

India

Kashyap, Nandini Unesh Kumar

India

Charani, NR Shree

India

Goud, Kranti

India

Upadhyay, Shuchi

India

Rawal, Pratika

India

Gaud, Kranti Munna

India

Charani, Nallapureddy Shree

India

Sharma, Anushka Brijmohan

India

Madiwala, Mamatha Veerappa

India

Sharma, Nandani Shyam Sunder

Fulmali, Bharti

India