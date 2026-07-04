Lions Cricket Team Players

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Lions

Moreki, Tshepo

South Africa

Dawood, Junaid

South Africa

Hamza, Zubayr

South Africa

Swanepoel, Beyers

South Africa

Ndwandwa, Tsepo

South Africa

Plaatjie, Siya

South Africa

Pretorius, Dwaine

South Africa

Dadswell, Shane

South Africa

Siboto, Malusi

South Africa

Hendricks, Reeza

South Africa

Delport, Cameron

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Hendricks, Dominic

South Africa

Myoli, Ayavuya

South Africa

Toyana, Geoffrey

South Africa

Olivier, Duanne

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Makwetu, Wandile

South Africa

Adams, Glen

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Jones, Evan

South Africa

Maphaka, Tetelo

South Africa

Sipamla, Lutho

South Africa

van Buuren, Mitchell

South Africa

Richards, Joshua

South Africa

Yusuf, Codi Ethan

South Africa

Esterhuizen, Connor

South Africa

Parsons, Bryce

South Africa

Dzikiti, Talent

Tanvir, Sohail

Pakistan

Phangiso, Aaron

South Africa

Haasbroek, Ruan

South Africa

Steenkamp, Louren

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Mosehle, Mangaliso

South Africa

Malan, Andre

South Africa

Ntuli, Tshepo

South Africa

Landsberg, Juan

South Africa

Cook, Mohamed Yassar

South Africa

Mayet, Muhammed

South Africa

Marshall, Wesley

South Africa

Potgieter, Delano

South Africa

Hawken, Eldred

South Africa

Maphaka, Kwena

South Africa

Seletswane, Richard

South Africa

Hermann, Ronan

South Africa

van Biljon, Marco

South Africa

Abrahams, Cole

Peter, Nqabayomzi

South Africa

Diseko, Johannes Newty

South Africa

Manack, Muhammad

Basson, JJ

South Africa

Rowles, Jason

South Africa

Timmers, Neil

Aihevba, Esosa

South africa