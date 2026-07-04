Manchester Super Giants Cricket Team Players

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Manchester Super Giants

Mir, Usama

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Dawson, Liam

England

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Khan, Zaman

Pakistan

Rabada, Kagiso

South Africa

Sodhi, Ish

New Zealand

Buttler, Jos

England

Salt, Phil

England

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Atkinson, Gus

England

Ravindra, Rachin

New Zealand

Klaasen, Heinrich

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Du Plooy, Leus

South Africa

Turner, Ashton

Australia

Klaassen, Fred

Netherlands

Raine, Ben

England

Anderson, James

England

Hartley, Tom

England

Russell, Andre

Jamaica

Aspinwall, Tom

England

Hurst, Matthew

England

Overton, Jamie

England

de Lange, Marchant

South Africa

Hull, Josh

England

Currie, Scott

Scotland

Moores, Tom

England

Holden, Max

England

Walter, Paul Ian

England

Madsen, Wayne

South Africa

Scrimshaw, George

England

Tongue, Josh

England

Finch, Adam

England

Stanley, Mitchell Terry

England

Muyeye, Tawanda

Zimbabwe

Sales, James

England

Finn, Steven

England

Garton, George

England

McKinney, Ben Stewart

England

Gregory, Lewis

England

Baker, Sonny

England

Surenkumar, Amuruthaa

England

Ahmed, Farhan

England

Christian, Dan

Australia