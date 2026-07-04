Follow us
Mir, Usama
Pakistan
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Santner, Mitchell
Seifert, Tim
Hasaranga, Wanindu
Sri Lanka
Dawson, Liam
England
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Khan, Zaman
Rabada, Kagiso
South Africa
Sodhi, Ish
Buttler, Jos
Salt, Phil
Ahmad, Noor
Afghanistan
Farooqi, Fazalhaq
Atkinson, Gus
Ravindra, Rachin
Klaasen, Heinrich
Markram, Aiden
Du Plooy, Leus
Turner, Ashton
Australia
Klaassen, Fred
Netherlands
Raine, Ben
Anderson, James
Hartley, Tom
Russell, Andre
Jamaica
Aspinwall, Tom
Hurst, Matthew
Overton, Jamie
de Lange, Marchant
Hull, Josh
Currie, Scott
Scotland
Moores, Tom
Holden, Max
Walter, Paul Ian
Madsen, Wayne
Scrimshaw, George
Tongue, Josh
Finch, Adam
Stanley, Mitchell Terry
Muyeye, Tawanda
Sales, James
Finn, Steven
Garton, George
McKinney, Ben Stewart
Gregory, Lewis
Baker, Sonny
Surenkumar, Amuruthaa
Ahmed, Farhan
Christian, Dan