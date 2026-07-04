Nugegoda Sports Welfare Club Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Nugegoda Sports Welfare Club

Liyanarachchi, Ranitha

Sri Lanka

Liyanarachchi, Abhishek

Sri Lanka

Premaratne, Aravinda

Sri Lanka

Fernando, Naveen

Sri Lanka

Gomez, Chamath

Sri Lanka

Nanayakkara, Sasindu Alwis

Kavinda, Supun

Sri Lanka

Nanayakkare, Sahan

Sri Lanka

Samaraweera, Dineth

Premaratne, Mineth

Sri Lanka

Perera, Avishka

Sri Lanka

Seneviratne, Ruvin

Sri Lanka

Rajapaksa, Sadisha

Sri Lanka

Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

Sri Lanka

Fernando, Nayana

Sri Lanka

Kaushal, Tharindu

Sri Lanka

Sampath, Tillakaratne

Sri Lanka

Gamage, Lahiru

Sri Lanka

Dilshan, Kavika

Sri Lanka

Wannithilake, Kandukara Mudiyanselage Sanka Poorna

Sri Lanka

Gunasekera, Nivodh Rahul

Sri Lanka

Perera, Kevin

Sri Lanka

Rathnamudali, Hareen

Dabare, PAD

Chalana de Silva, Weeraddana

Sri Lanka

Mendis, Bishan

Edirisinghe, Chamikara

Sri Lanka

Madusanka, Wickramasinghe Arachchige Don Pathum

Sri Lanka

Anandakumara, Abhishek

Sri Lanka

Mendis, Sandun

Sri Lanka

Mendis, BGS

Sri Lanka

Zoysa, Lohan de

Sri Lanka

Dilshan, Pathum

Sri Lanka

Madushanka, Kokmaduwa Mudalige Sandun

Sri Lanka

Pathirana, Onila

Abeysinghe, Dilshan

Sri Lanka

Perera, Angelo

Sri Lanka

Perera, Pulindu

Sri Lanka

Kaila, Karan

India